Frederiksberg har hjerteproblemer

I Frederiksberg Kommune lider næsten 8000 borgere af hjertekarsygdomme, ifølge tal fra Hjerteforeningen. Det svarer til hver trettende af kommunens indbyggere. Men måske er der håb forude.

Et omfattende medicinsk studie baseret på danske produkter peger nemlig i retning af, at særlig behandling med coenzym Q10 og selen kan have langvarig effekt.

Tilbage i 2003 begyndte et forskerteam fra Sverige et omfattende studie af effekten af selen og coenzym Q10s indvirkning på hjertet baseret på produkter fra den danske virksomhed Pharma Nord. Studiet viste, at dødeligheden var markant lavere blandt de forsøgspersoner, som havde taget tilskud med selen og Q10 gennem en fem-årig periode, end hos dem, der havde fået placebotabletter. Selen og Q10 er to af de stærkeste antioxidanter i menneskekroppen. De knytter sig især til immunforsvaret og medvirker blandt andet til at bevare et normalt stofskifte. Jorden i Europa, og dermed afgrøder dyrket i Europa, indeholder for lidt selen, hvilket betyder at europæere generelt lider af selenmangel.

Q10 er et stof, kroppen producerer gradvist mindre af med alderen. Produktion topper i 20-års-alderen, men er halveret, når man runder 80 år.