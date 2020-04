Bloom Festival blomstrer først til august

Bloom Festivalen skulle have indtaget i Søndermarken 16-17. maj, men festivalen er udskudt til august på grund af corona-krisen og går nye digitale veje.

Festivalen om natur og videnskab, Bloom Festivalen, er blevet udskudt til august på grund af corona-krisen. Festivalen skulle ellers have indtaget Søndermarkens græsarealer 16.-17. maj.

Det er fjerde år, at festivalen skulle finde sted med talks, debatter, kunstoplevelser og workshops på otte forskellige scener i Søndermarken, hvor der sidste gang var over 10.000 gæster til festivalen med gratis adgang.

Nyt digitalt indhold

Nu kan gæsterne til Bloom Festivalen i stedet at se frem til i sensommeren, hvor festivalen byder på liveevents og digitalt indhold.

Lige nu er folkene bag Bloom Festivalen i gang med at omprogrammere festivalens indhold, og det endelige program bliver præsenteret til maj.

Lederen af Bloom Festivalen, Svante Lindeburg, fortæller:

»Vi er rigtig ærgerlige over, at vi ikke kan gennemføre Bloom i Søndermarken til maj som den festival, vi kender, elsker og har lagt vores hjerte i. Men vi er også fortrøstningsfulde.

Vi arbejder på højttryk for at kunne bringe de største highlights fra Blooms program til publikum, når corona-virussen forhåbentlig er kommet under kontrol.

Hvis folk ikke kan komme til Bloom, så må Bloom komme til folk. Derfor udkommer vi med en række nyt digitalt indhold og tager på en slags landsturné i efteråret,« siger han.

Se med på ny kanal

Bloom vil i år vise sig rundt omkring i det ganske land på både Frederiksberg, ved Roskilde Festivalen og Aarhus Festuge.

Når myndighederne giver grønt lys, vil festivalen invitere til event-serien ’Sundays Under The Oak’ på den ikoniske friluftsscene under Søndermarkens ældste egetræ. Her vil festivalens gæster over seks søndage kunne opleve talks, musik, kunst, vandringer og meget mere helt gratis.

Bloom Festivalen vil satse på digitalt indhold med postcasts og video, hvor forskere får mulighed for at formidle deres forskning direkte til festivalens publikum.

Det hele kan opleves på den nye kanal, Bloom Channel.

Bloom Festivalen får økonomisk støtte fra blandt andre Frederiksberg Kommune, Carlsbergfondet, Leo Fondet og FrederiksbergFonden.

Bloom Festivalens program opdateres løbende.