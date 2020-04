Hæder til medarbejder: Har du et bud på en kandidat til et Columbusæg?

Det gælder om at kunne holde på en hemmelighed, da de indstillede kandidater til årets Columbusæg absolut intet må vide, før de pludselig får overrakt det fine sølvæg.

Columbusægget uddeles en gang om året til en medarbejder på en skole eller en daginstitution på Frederiksberg, som har gjort noget ganske særligt.

Columbusægget er en pris og et klap på skulderen til en medarbejder inden for børne- og ungeområdet, der måske har skabt et godt resultat eller gjort en særlig indsats for nogle borgere.

Hvis du går rundt og tænker, at du gerne vil indstille en medarbejder, der har gjort noget positivt og godt, så kan du frem til 21. april indstille vedkommende. Man kan både indstille en enkelt person eller en gruppe medarbejdere til årets Columbusæg.

I år der det 12. gang, at prisen uddeles og gennem årene har mere end 30 medarbejdere fået prisen.

Har du lyst til at pege på en mulig kandidat, så skal du udfylde skemaet, som du kan finde på: www.frederiksberg.dk/columbus.

Du kan også se tidligere modtagere af Columbusægget på hjemmesiden.