Praktiserende læger flytter snart ind på Hospitalsgrunden

Det er ingen hemmelighed, at der har været mangel på praktiserende læger på Frederiksberg. Så det er en god nyhed, at der kommer et lægehus og sygeplejeklinikker på Hospitalsgrunden.

Det kommende Frederiksberg Lægehus og Sygeplejeklinikker kommer til at ligge i samme bygning som Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering.

I huset bliver der plads til fire moderne lægepraksisser og tre sygeplejeklinikker.

Region Hovedstaden har allerede underskrevet lejeaftale med tre lægepraksisser. Den ene praksis bliver med to erfarne praktiserende læger, og de to andre praksisser har hver to nyetablerede praktiserende læger. Den sidste klinik mangler stadig at finde en lejer.

I lægepraksisserne vil der også være tilknyttet sygeplejersker og måske også uddannelseslæger.

Før det hele kan åbne og være klar, så skal der ske en renovering af lokalerne.

Region Hovedstaden forventer at åbningsdatoen bliver 1. juni i år.