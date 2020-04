Rundspørge: Er Frederiksberg klar til genåbning?

For en uge siden spurgte vi på Frederiksberg LIV, om I var nervøse for Danmarks gradvise genåbning efter påske med åbningen af institutioner og skoler som de første.

Vi indledte afstemningen med at skrive, at Mette Frederiksen har besluttet, at Danmark så småt skal åbnes igen. Og at det betyder, at pædagoger og lærere fra Frederiksberg igen skal tilbage på arbejde.

Og så spurgte vi jer, om I synes, at myndighederne har taget den rigtige beslutning, eller om I er nervøse for, at tingene sker for hurtigt.

Her en uges tid efter har 726 personer stemt, og på trods af et mindre flertal, der er trygge ved beslutningen, er meningerne delte.

58 procent af dem, der har stemt, har nemlig tilkendegivet, at de synes, at myndighederne har truffet den rette beslutning.

Samtidig har 42 procent stemt, at I er nervøse for, at det går for hurtigt.

Frederiksberg er delt

At der er delte meninger på Frederiksberg, fremgår ligeledes af kommentarsporet.

Flere af dem giver dog udtryk for, at det er den rette beslutning, der er blevet truffet:

»Det giver god mening at åbne op for de grupper, der er ingen /næsten ikke dødsfald i blandt. Børnefamilier bor jo sjældent med deres bedsteforældre. Hvis immunitet blandt befolkningen er et mål, så er det stadig bedst vi andre dør stille og roligt, så hospitalerne kan følge med,« skriver Facebook-brugeren Rithva Dk.

»Vi bliver jo nødt til at åbne Danmark igen. Vi kan jo ikke have alle de små forretningsdrivende går neden om og hjem, med 100.000-vis af arbejdsløse til følge,« skriver Lena Nielsen Thorsen i kommentarsporet.

Blandt andre er det dog bekymringerne ved at sende de mindste børn i skole igen, der præger deres holdning:

»For første gang i hele dette syrede Coronaforløb er jeg ængstelig… Man vælger bevidst at sende vore alleryngste instutions- og skolebørn ‘ud i verden’ som de første Flokimmunitetsfrontkæmpere! Små børn, der hoster og snotter, leger tæt, ikke vasker meget hænder/ spritter af, er tætte, når de leger… Det er, efter min bedste overbevisning, VANVID! 🙅‍♀️😮,« skriver Susanne Rørvig.

Denne holdning deler Margit Ørsted:

»At sende de yngste børn ud som forsøgskaniner – er uhyggeligt og utilgiveligt,« skriver hun.

Samtidig er der er dog også nogle, der har svært ved at vælge blandt de to muligheder. Det ses blandt andet i Berit Rasmussens kommentar:

»Der mangler mulighed med at hun åbner for lidt,« skriver hun.

Skoler åbner i næste uge

Mens skolerne i København påbegynder genåbningen onsdag 15. april, har man på Frederiksberg valgt at vente til mandag 20. april.

Nogle af argumenterne for den senere åbning er, at pædagoger og skolelærere skal undervises i hygiejne for at sikre de bedst mulige forhold, og at man på Frederiksberg, der er Danmarks tættest befolkede kommune, skal arbejde ekstra for at sikre, at myndighedernes krav om afstand efterleves.

»Jeg forstår godt, hvis børn og forældre er frustrerede over at vente til den 20. april. Men vi skal kunne kigge dem i øjnene og sige, at vi har gjort alt, hvad vi kan, for at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og sikre en tryg hverdag for de mindste,« har borgmester Simon Aggesen (K) udtalt til Berlingske.

Børnene skal i skole

Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, forklarede på et pressemøde, at de har taget højde for, at børn er børn, og at de opfører sig anderledes. Virussen er desuden ikke særlig dominerende hos børn, har forskere fundet ud af.

Herudover er der også udstedt en række retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som skolerne skal efterleve, før de får lov til at åbne. Det er altså en faglig vurdering, at det er forsvarligt at åbne lidt op.

Hvis ikke man sender sit barn i skole, bliver der registreret fravær, og man skal som forældre fortsat selv stå for undervisningen. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) anbefaler på det kraftigste, at man sender sine børn i skole, medmindre husstanden har personer, der er i risikogruppen, skriver dr.dk.

Hvordan ser genåbningen ud?

– Nødpasning og nødundervisning fortsætter som hovedregel til og med fredag 17. april. Denne uge bruges til at få styr på næste uges egentlige genåbning.

– Alle dagtilbud, herunder Magnoliahuset, åbner mandag 20. april.

– Folkeskoler åbner igen for 0.-5. klasse mandag den 20. april.

– Elever i 6.-10. klasse på kommunens øvrige skoler skal fortsat modtage nødundervisning hjemme.

– Specialskolerne Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen genåbner for alle klassetrin torsdag den 16. april.