De lokale idrætsforeninger er vokset

Frederiksberg Kommunes idrætsforeninger er vokset med 657 medlemmer fra 2018 til 2019, så der nu er 24.259 registrerede medlemmer fordelt på kommunens 62 foreninger.

På landsplan er der historisk mange medlemmer i de danske idrætsforeninger. De seneste medlemstal fra DGI (Danske Gymnastikforeninger) og DIF (Danmarks Idrætsforbund) viser en fremgang for foreningsidrætten på 49.274 medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, at tallet er over 2,3 millioner medlemmer.

Andre nyheder

Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som gymnastik, svømning, fitness og tennis oplevede medlemsvækst i 2019.