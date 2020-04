Ronnie Jeppesen på 25 år har allerede et langt CV i teatrets verden. Han startede karrieren på Finsensvej hos Frederiksberg Teater, og har sit eget teater.

»Jeg har en ambition om at komme tilbage til Frederiksberg og lave teater,« smiler Ronnie Jeppesen og fortsætter:

»Jeg startede på Frederiksberg Teater i 2013 med et børnehold, hvor jeg var frivillig dramalærer, så man kan godt sige, at Frederiksberg Teater var med til at skubbe mig i gang,« siger han.

Ronnie møder altid verden med et smil, og en lukket dør har aldrig stoppet ham. Heller ikke i sydens sol, hvor han i Malaga for et par måneder siden bankede en dør til det lokale teater.

»De var meget venlige og bød mig velkommen. Jeg synes, at Spanien gør noget andet for kulturen, de prioriterer kulturen mere, og så er vejret bedre,« griner han og fortsætter:

»Nu vil jeg prøve jeg at lave en masse teater i Spanien, hvor jeg underviser universitetsstuderende fra august i dramaturgi.«

Læste hos skuespiller

Ronnie har altid haft en skuespiller i maven, og har da også været til optagelsesprøve på Statens Teaterskole og var indbudt til anden prøve, men kom aldrig hele vejen igennem nåleøjet.

»Jeg kom ikke ind på skolen, så jeg gav op. Jeg har så læst drama et år hos skuespiller Søren Vejby, der i dag er en af mine dramalærere, da han har en gejst som er god blandt børn og unge,« siger han.

Ronnie er ikke blevet rig som Joakim von And som teatermand med teaterskoler i Herlev, Glostrup og Rødovre, men han overlever.

»Jeg kan leve af teater i dag og det er supergodt. Mine dramaskoler er private, så de får støtte fra fonde og fra billetsalg. Det er så ærgerligt, at kommuner generelt prioriterer sporten og ikke kulturen,« siger han.

Vil være direktør

Ronnie er trods sin unge alder slet ikke i tvivl om fremtiden.

»Jeg har en ambition om at blive teaterdirektør et sted i Danmark. Jeg kan godt lide at lede teater og har det fint med teaterinteresserede fra 15-70 år, og det er dejligt, at de har respekt for mig,« understreger han.

Hans mor synes, det er fint med sønnens kærlighed til teateret, men der var en ting som hun krævede af ham.

»Min mor krævede, at jeg fik studentereksamen, og det fik jeg så. I dag er min mor støttende og er imponeret over, at jeg hele tiden laver nye initiativer,« siger han.

Har eget teater

Det er ikke fordi, at Ronnie kræver en scene som på Aveny-T eller Det Kgl. Teater. Mindre kan også gøre det, han har nemlig sit eget teater.

»Teater Rendezvous, som er mit eget teater har blot en stue i en lejlighed i Charlottenlund, hvor vi øver. Vi har vores debutforestilling, som jeg ikke kan røbe for meget om, i sæson 2020/21. Men jeg kan røbe, at den har et strejf af satire og så er det ungdomsteater. Og jeg kan røbe ,at Alberg Harson er med i forestillingen.«

Faktisk har Ronnie en enkelt gang optrådt på den ypperste scene i København, nemlig på Det Kongelige Teater, og det var bestemt ikke sagen.

»Jeg har optrådt en gang på Det Kongelige Teater, og det var ikke sjovt at være derinde, det var ikke lige min kop te.«

Du kan møde Ronnie online på www.denkreativedramaskole.dk

Interviewet med Ronnie Jeppesen var lige før corona-krisen, så han kæmper som resten af kulturlivet i Danmark for at overleve.