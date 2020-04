Frontkæmpere i smittefare: Coronasmittet sygehusansat afgået ved døden

En medarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er afgået ved døden efter at have været smittet med COVID-19. Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse, som blev udsendt tidligere på dagen.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ved ikke med sikkerhed, om medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde, men den pågældende har været i kontakt med COVID19-smittede patienter. Derfor kan hospitalet ikke afvise, at medarbejderen er blevet smittet af en patient.

»Vores tanker og dybeste medfølelse går til de pårørende. Dette minder os om, at der bag de daglige statistikker over COVID19 dødsfald altid er et menneske, der samtidig er et familiemedlem, en kæreste, en ven eller en kollega, der vil blive savnet,« udtaler hospitalsdirektør Anne Jastrup og fortsætter:

»Jeg forstår, at denne situation, udover sorg blandt kolleger og medarbejdere ved hospitalet, naturligvis også kan give anledning til bekymring. Vi vil naturligvis tage hånd om denne bekymring, så godt vi kan,« siger hospitalsdirektør Anne Jastrup.

Indtil videre er 309 danskere døde efter at have været smittet med COVID-19. 6879 danskere er testet positive.