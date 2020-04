Ida Auken sygemeldt: Afløses af Ruben Kidde i Folketinget

Frederiksberg-folketingsmedlemmet, Ida Auken (41), er blevet ramt af stress og har søgt orlov. Hun afløses af en anden Frederiksberg-borger, nemlig Ruben Kidde (33), som i forvejen er medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

Ruben Kidde er naturligvis stolt over at skulle i Folketinget, men tilføjer:

»Det sker på en rigtig ærgerlig baggrund. Ida har arbejdet solen sort for vælgere, parti og klima og har brug for en pause. Jeg har ønsket Ida rigtig god bedring og vil passe godt på hendes kontor, indtil hun vender tilbage.

Ruben Kidde overtager Ida Aukens ordførerskaber – det vil sige opgaven som klima-, energi- og forsyningsordfører samt it-, tele- og teknologiordfører.

Kidde ser frem til at komme i gang med arbejdet:

»Klimaudfordringen er den største politiske opgave i min levetid, og der er ikke plads til, at regeringen tøver på området. Som radikal ordfører anser jeg det derfor som min fornemmeste opgave at kæmpe for, at Danmark får en ambitiøs klimaplan senest til sommer.«