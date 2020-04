Lone Loklindt fylder 60 år i dag: »Ind imellem har jeg lidt for høje forventninger til andre«

Datter af en vestjysk fiskeskipper, europæer med stort E, mor til fire og foregangskvinde for bæredygtighed lokalt som globalt. Radikale Venstres spidskandidat, Lone Loklindt, har mange kasketter og facetter – og så fylder hun 60 år i dag.

Paradehuset i Haveselskabets Have var booket, og der var lagt op til reception og fest. Men så kom der en pandemi på tværs. Markere sin 60-års fødselsdag vil hun dog, så festivitassen er udskudt i præcis et år – samme tid og sted.

Lone Loklindt er i det hele taget ikke sådan at slå ud. Når hun har sat sig noget for, så går hun langt for at gennemføre. Privat såvel som politisk.

Den politiske karriere har foreløbig varet i 27 år. Da Lone Loklindt – efter syv års studier og arbejde i Grenoble, London, Bruxelles og Paris – vendte tilbage til Danmark ved årsskiftet i 1993 blev hun straks aktiv i Radikale Venstre.

Først lokalt på Frederiksberg og i hovedstaden, men snart også nationalt. Loklindt var i en årrække (1997-2001) næstformand og konstitueret landsformand for Radikale Venstre.

I 2009 blev hun valgt ind i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. To år senere gik turen til Folketinget. Her nåede hun at være formand for partiets miljøudvalg, inden et sløjt radikalt folketingsvalg i 2015 satte en foreløbig stopper for Loklindts landspolitiske karriere.

Grøn koalition

Forud for kommunalvalget i 2017 blev Lone Loklindt udpeget som spidskandidat for Radikale Venstre på Frederiksberg og tog initiativ til etableringen af ’den grønne koalition’ sammen med blandt andet Socialdemokratiet.

Makkerparret Loklindt og Vindfeldt (S) var få hundrede stemmer fra at sætte en stopper for 110 års konservativt styre på Frederiksberg, men Jørgen Glenthøj (K) blev genvalgt som borgmester.

Lone Loklindt beskæftiger sig – med egne ord – primært med bæredygtig udvikling, demokrati og menneskerettigheder – såvel lokalt og regionalt som nationalt og globalt. Desuden er hun meget optaget af kvinders ligestilling, kulturpolitik, iværksætteri og fremtidens arbejde.

Ved kommunalvalget i 2017 opnåede Loklindt 1.834 personlige stemmer. I dag varetager hun posten som formand for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget i Frederiksberg Kommune, ligesom hun er medlem af Magistraten (økonomiudvalget).

Fuldfør sætningerne … Hvis jeg skulle bagtale mig selv, ville jeg sige … »at jeg ind imellem har lidt for høje forventninger til andre.«

Det menneske, jeg beundrer mest, er … »Margrethe Vestager.«

Jeg bliver glad, når … »jeg reelt gør en forskel og skaber forandring.«

Jeg bliver ked af det, når … »vores fine velfærdssystem svigter de svageste.«

Min største politiske sejr er … »at jeg var med til at bane vejen til det brede samarbejde på Frederiksberg Rådhus og skabe mere grøn byudvikling.«

Jeg kan absolut ikke … »klare, når nogen tager hele æren for en fælles sejr.«

Det bedste ved Frederiksberg er … »at vi har det hele. Vi er meget lokale og alligevel stærkt forbundne med den hovedstad, vi ligger midt i.«

I mit køleskab har jeg altid … »fransk sennep, parmesanost og grøn salat.«

Mit bedste klimaråd er … »brug cyklen, undgå madspild, spis mindre kød og benyt dig af sæsonens råvarer.«

Det gode liv er, når … »hele familien er samlet – for eksempel på en ferie eller til en søndagsmiddag.«

Europæer med stort E

Lone Loklindts erhvervskarriere spænder bredt fra eksportchef i en fransk fødevarevirksomhed over selvstændig iværksætter inden for mode til projektkonsulent i Håndværksrådet og CSR-chef i et ingeniørfirma.

I dag bestrider hun en række bestyrelsesposter i blandt andet Hovedstadens Beredskab, Frederiksberg Forsyning, vandselskabernes brancheorganisation DANVA, FGU-Hovedstaden og i den folkeoplysende forening, Nyt Europa, hvor, hun sidste år blev valgt som formand.

Bestyrelsesarbejdet i Nyt Europa går godt i spænd med Lone Loklindts selvopfattelse. Hun betegner sig selv som europæer med stort E og er optaget af, at det forpligtende samarbejde i EU bliver mere bæredygtigt og inkluderende.

Far var fiskeskipper

Lone Loklindt er født og opvokset i Sædding ved Esbjerg, hvor hendes far var fiskeskipper og senere leder af en redningsstation. Efter den sproglige studentereksamen ved Esbjerg Gymnasium i 1979 læste hun engelsk og fransk på Handelshøjskolen.

Siden er det blandt andet blevet til en MBA i Bruxelles i 1988, en cand.merc.int. ved CBS i 2007 og en board leadership-uddannelse ved CBS Executive i 2016.

Privat er Lone Loklindt gift med Erik Loklindt. Sammen har de tre sønner og en datter i alderen 15-27 år. De to yngste bor stadig hjemme hos mor og far på Hauchsvej.

Fritiden tilbringer Lone Loklindt med familie og venner, løbeture, tennis og senest som medejer af en delebåd. Sommerferien tilbringes i Frankrig langt ude på landet – når altså ikke, der er en coronapandemi, som ændrer planerne.