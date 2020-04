Læsehund: Lilli læser højt for Eika

Om tirsdagen er læsehunden Eika i hopla, når hun sammen med sin ejer Lone Myrup besøger Hovedbiblioteket for at høre børn læse højt. I dag er det Lilli, der læser.

»Jeg har taget en bog med hjemmefra,« smiler Lilli på otte år og kigger på læsehunden Eika, der hviler sit store hoved på hendes lår.

Eika er en schweiziske hyrdehund på 37 kilo, der er lige til at kramme.

Det er tirsdag eftermiddag på Hovedbiblioteket på Falkoner Plads, hvor et hyggeligt hjørne på børnebiblioteket er indrettet med puder og et stort turkisfarvet tæppe. På tæppet ligger hyrdehunden Eika på fire år og kigger på sin ejer Lone Myrup, mens Lilli tager bogen frem.

»Jeg tror, at Eika lytter efter når jeg læser,« siger Lilli og klapper blidt Eika på hovedet.

Flere læsehunde på vej

Lilli er bare en af mange børn, der har taget mod tilbuddet om at læse højt for en læsehund. Det er den frivillige forening Læsehund, der står bag læsetilbuddet til børn, der har lidt svært ved at komme i gang med de mange bogstaver.

Tilbuddet om at komme i selskab med en læsehund på Frederiksberg er meget populært, og lige nu står der syv børn på venteliste.

Lone Myrup, der sidder i foreningens bestyrelse, og har ansvaret for læsehundene på Frederiksberg, fortæller.

»Vi får to læsehunde lige om lidt på Frederiksberg. Vi har Louis, der er en dansk-svensk gårdhund, Buster er en labrador og i slutningen af marts kommer Yoko til, hun er en flat coated retriever,« fortæller hun.

Alle læsehundene bor på Frederiksberg, så de ikke har så langt, når de skal hen for at lytte til børnenes højtlæsning.

Børnekulturformidler på Hovedbiblioteket Sarah Marie Norr Andersen hilser på Eika og Lone Myrup.

»Læsehund er en stor succes, og tilbuddet er et frirum for børnene,« siger hun.

Eika på barsel

»Vi har læsehunde fire gange om ugen på Hovedbiblioteket. Vi arbejder alle frivilligt, og det er en stor fornøjelse,« fortæller Lone Myrup, mens hun finder en godbid frem til Eika, der straks holder øje med alle hendes bevægelser.

Eika får lidt flere godbidder som læsehund, så det er ikke altid, der er plads til aftensmad i maven om tirsdagen, fortæller Lone Myrup.

Eika har lige haft en pause som læsehund i et halvt år, da hun har fået hvalpe, men nu er hun igen klar til at lade sig klappe, nusse og lede efter godbidder blandt bøgerne.

»Eika er kun læsehund for to børn en gang om ugen. Hun har prøvet at have to dage, men det blev simpelthen for hårdt,« siger Lone Myrup og fortsætter:

»Børnene læser omkring 20 minutter, det skal være både sjovt og hyggeligt. De vil også gerne lave tricks med Eika og gemme godbidder mellem bøgerne, og det er Eika helt med på.«

Eika har været læsehund i over to år.

På med tørklædet

Lige så snart Eika og Lone Myrup kommer ind i varmen på Hovedbiblioteket, får Eika en særlig snor på og et lilla tørklæde rundt om halsen med ordene ’Læsehund’. Og så er hun klar til at gå ned i børnebiblioteket for at skabe tryghed for børnene, mens de læser højt.

»Når Eika får at vide, at vi skal på biblioteket, bliver hun ekstra rolig,« smiler hun, mens Eika lige tager sig en lille morfar på gulvtæppet.

Gave fra fond

Den store pude på gulvet er en gave fra Frederiksberg Fonden, der netop er kommet til Hovedbiblioteket. En pude som børnene kan bruge til at sidde på, når der læses højt.

»Børnene må gerne selv bestemme, hvad de vil læse. De skal synes, det er hyggeligt at læse,« fortæller Lone Myrup og kigger på Lilli, der har taget en højtlæsningsbog med, som Eika glæder sig til at lægge ører til.

Et diplom til børnene

Når de seks læsestunder med Eika er slut, får børnene et flot diplom med hjem med seks hundepoter fra Eika, som bevis på at hun har nydt hvert ord, børnene har læst højt.

Lone Myrup husker en episode, hvor Eika bare lå på tæppet og lyttede til en dreng, der var lidt bange for Eika.

»Der var engang en dreng, der sad i et hjørne og læste så hurtigt, at jeg slet ikke kunne forstå, hvad han læste. Men anden gang han var her, så var det meget bedre, og så turde han rykke tættere på Eika. Det var fantastisk at se, at det gik godt med læsningen. Og drengen og Eika endte med at blive gode venner,«smiler hun.

Så er Lilli klar til at læse højt for Eika, og det skal hun have lov til i fred og ro, så farvel og tak til Eika og Lone Myrup for denne gang.

Artiklen er skrevet inden corona-situationen lukkede store dele af landet ned. Alle biblioteker er midlertidigt lukket for at forebygge coronasmitte. Du kan stadig låne lydbøger og ebøger online – ligesom alle bibliotekets mange digitale tilbud er tilgængelige på fkb.dk.