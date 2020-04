S vil refundere forældrebetaling til daginstitutioner

Socialdemokratiet på Frederiksberg foreslår, at forældre, der holder deres børn hjemme fra daginstitutioner, skal have refunderet betalingen.

I dag, 20. april, er daginstitutionerne på Frederiksberg genåbnet. Det har animeret Socialdemokratiets politiske ordfører på Frederiksberg, Sine Heltberg, til at stille forslag om mellem 50 og 100 procent rabat til forældre, der holder deres børn hjemme fra daginstitutioner.

Sine Heltberg udtaler til Frederiksberg Bladet:

»Alle forældre er blevet bedt om at angive, hvornår de har brug for pasning, og opfordret til at holde deres børn hjemme, hvis de har mulighed for det. Åbningstiden på alle institutioner er samtidig reduceret. Der er altså alene tale om en delvis genåbning,« siger Heltberg og fortsætter:

»Derfor foreslår Socialdemokratiet, at forældre, der holder deres børn hjemme, skal have refunderet forældrebetalingen. Og de forældre, som får et ringere tilbud, end de har i dag, skal kun betale halvdagstakst. Ingen skal naturligvis betale for frokost, som deres børn ikke modtager.«

Pengene er der

Sine Heltberg tilføjer:

»Pengene til at finansiere rabatterne, som jo er éngangsbetalinger, ligger allerede i kommunekassen, så vores forslag vil ikke betyde serviceforringelser,« lover hun.

»Nu håber vi bare, at resten af Kommunalbestyrelsen vil bakke forslaget op, så Frederiksbergs børnefamilier ikke kommer til at hænge på en for stor del af coronaregningen,« slutter Socialdemokratiets politiske ordfører.

Taksten for at have et barn på under tre år i vuggestue, børnehave eller integreret institution er 3.615 kroner (inklusiv frokost). Det tilsvarende tal for et barn mellem tre og seks år er 2.250 kroner.