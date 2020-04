Zoo åbner portene for Frederiksbergs børnehavebørn

Frederiksberg Kommune kan fra på torsdag sende grupper af børnehavebørn i Zoologisk Have, som ellers har været lukket for offentligheden siden 18. marts.

København Zoo har efter dialog med Frederiksberg Kommune fået mulighed for en gradvis genåbning af Haven til glæde for kommunens børnehaver.

Idémand bag åbningen af Zoo for byens børnehavebørn, 2. viceborgmester Michael Vindfeldt (S), roser København Zoo for den hurtige reaktion:

»Det her er samfundssind, når det er bedst, og når det er frederiksbergsk. Siden jeg fik idéen fredag aften, har der været tæt dialog, og Zoo har grebet bolden hurtigt. Vi har en stor udfordring med behov for mere udeareal til vores børn på Frederiksberg, og jeg er virkelig stolt over, at Zoo udviser godt naboskab. Nu kan vi forhåbentlig snart give nogle frederiksbergske børnehavebørn mulighed for at se pandaer, tigre og giraffer og få fantastiske oplevelser sammen med deres venner efter en lang coronanedlukning. Kæmpe ros til Zoo for at hjælpe Frederiksbergs børnehaver,« slutter Michael Vindfeldt.

I Zoo glæder administrerende direktør Jørgen Nielsen sig til på torsdag, når det første lille hold gæster igen vil sætte ekstra liv i Haven:

»Zoologisk Have er jo et sted, der bugner og spirer af liv – især her om foråret. Men den seneste måneds tid har vi i den grad manglet alt det liv, vores gæster bidrager med. Så det bliver en lille festdag på torsdag. Samtidig giver det også håb om, at der ikke kan gå længe, før vi igen kan slå dørene op for alle vores gæster,« pointerer Jørgen Nielsen.