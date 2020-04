En hjertelig hilsen fra Scandic Falkoner

Hver aften i coronatiden sender Scandic Falkoner en hjertelig hilsen til borgerne på Frederiksberg.

Coronakrisen har været særlig hård ved hotel- og restaurationsbranchen. Hos Scandic Falkoner holder man slet og ret lukket på ubestemt tid. Hotellet er mørkelagt. Og så alligevel ikke helt …

For hver aften tændes der nemlig lys på 34 værelser – 22 værelser mod vest og 12 værelser mod øst. De henholdsvis 22 og 12 oplyste værelser danner hver især et hjerte, når man ser det udefra og på afstand.

»Selvom vi holder lukket, så har vi ikke glemt den gode modtagelse, borgerne på Frederiksberg gav os, da vi åbnede i august sidste år. Med vores hjertehilsen vil vi gerne sende kærlighed ud over lokalbefolkningen,« siger Malene Friis, direktør for Scandic Falkoner.

Hun tilføjer:

»Vi vil også gerne signalere, at vi stadig er her, og at vi har i sinde at komme stærkt tilbage. Vi er et lille team, der knokler for at sørge for, at genåbne huset skarpere end nogensinde. Vi glæder os til at kunne byde Frederiksberg-borgerne tilbage til hotellet, til Green Room Restaurant & Bar og til events som musicals, koncerter og vores gratis jazzaftener, der kom rigtig godt fra start.«