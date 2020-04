Kommunen åbner pengeposen: Fremrykker anlægsprojekter for 37 millioner kroner

Et skybrudsprojekt på Nitivej og Priorsvej, renovering af skoletoiletter, plantning af træer og etablering af grønne gavle er blandt de i alt 17 fremrykkede projekter.

»Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få gang i samfundsøkonomien og sikre arbejdspladser.«

Sådan begrunder borgmester Simon Aggesen (K), at Frederiksberg Kommune har besluttet at lukke pengeposen på vid gab.

En enig magistrat (økonomiudvalg) i Frederiksberg Kommune besluttede mandag at rykke en del bygge- og anlægsprojekter, der var planlagt til at begynde i 2021, frem, så de bliver realiseret allerede i 2020.

Det drejer sig om projekter for i alt 37,5 millioner kroner, hvilket svarer til cirka ti procent af den samlede anlægsramme. Enkelte af projekterne bliver færdiggjort i 2021.

Simon Aggesen er glad for beslutningen:

»Vi må og skal sikre, at der kommer gang i landets økonomi, og at der fortsat er arbejdspladser efter coronakrisen. På Frederiksberg vil vi gerne bidrage alt, hvad vi kan, for at holde hjulene i gang, ligesom vi har massivt fokus på at holde hånden under det lokale erhvervsliv og arbejdspladserne. Derfor har vi fremrykket en stor mængde projekter, forklarer han.

Legepladser og asfalt

De fleste fremrykkede projekter er mindre projekter, som var projekteret til næste år og dermed allerede var finansieret. Mange af dem kan færdiggøres i år, men ikke dem alle.

»Nogle projekter kræver grundigt forarbejde og dialog med beboere og handlende i området. Vi må og vil ikke slække på kvaliteten i den sammenhæng. Derfor kan nogle projekter også strække sig ind i 2021. Vi ved heller ikke, om der opstår flaskehalse som følge af den store aktivitet i mange kommuner,« siger Simon Aggesen.

I alt fremrykkes 17 anlægsprojekter. Blandt projekterne er:

• Et skybrudsprojekt på Nitivej og Priorsvej.

• Renovering og vedligeholdelse af byens legepladser.

• Renovering af skoletoiletter.

• Energirenovering og vedligehold af kommunens bygninger.

• Asfaltarbejde i form af reparation og fornyelse af slidlag på kommunens veje.

• Plantning af nye træer.

• Etablering af grønne gavle.

Magistraten har bedt forvaltningen sætte gang i arbejdet hurtigst muligt. Naboer til anlægsarbejdet får direkte information, ligesom alle kan følge med i, hvor i byen Frederiksberg Kommune udfører eller planlægger vejarbejder og vejlukninger på frederiksberg.dk/vejarbejde.