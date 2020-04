Frederiksbergbænken version 2.0 på plads

De første af i alt 25 nyfremstillede eksemplarer af den originale Frederiksbergbænk er blevet opstillet på Frederiksberg Runddel.

Designet er næsten 100 år gammelt. Men det holder bare stadig. Smukt og formfuldendt.

Frederiksbergbænken er et stykke unikt frederiksbergsk byrumsinventar, oprindeligt fremstillet på Frederiksberg Jernstøberi, Falkoner Allé 42. Bænkene er tegnet af byens velansete stadsarkitekt A.S.K. Lauritzen i forbindelse med den store omlægning af Frederiksberg Allé i 1926-27.

Formand for kultur- og fritidsudvalget på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh (K), er en af de største forkæmpere for Frederiksbergbænken. Han mener, at den på alle måder overgår Københavnderbænken:

»Det er en noget større og mere monumental bænk end den almindelige københavnerbænk. Frederiksbergbænken er længere og har flere brædder i sæde og ryg samt et støbt midterparti og to stangbolte til at holde sammen på konstruktionen,« siger Nikolaj Bøgh og tilføjer:

»De nye Frederiksbergbænke er fremstillet af genbrugt støbejern fra kasserede bænke og med anvendelse af dansk stilk-eg i stedet for det tropiske træ, som ofte anvendes til bænke. Dermed tager de også hensyn til klima og bæredygtighed.«

Æstetisk og historisk

Også borgmester Simon Aggesen (K) har et godt øje til Frederiksbergbænken:

»Den er en vigtig del af Frederiksbergs æstetik og historie. Derfor er det en kæmpe glæde, at vi med den nye teknologi har genskabt de klassiske bænke og dermed kan få flere af dem ud i byrummet.«

Borgmesteren bakkes op af 1. viceborgmester, Jan E. Jørgensen (V):

»Da Frederiksberg Allé blev omlagt i 1927, blev der plantet 460 lindetræer, og de oprindelige bænke blev placeret. Nu næsten 100 år senere kommer nye bænke til, ligesom vi for nylig har plantet nye træer. Det sker alt sammen for at fastholde denne helt ikoniske del af Frederiksberg – og af hovedstaden.«