Ny hverdag har ramt eleverne på Københavns Mediegymnasium

Mandag 20. april kunne NEXT Københavns Mediegymnasium igen slå dørene op for skolens afgangselever. Det var dog en markant anderledes hverdag, der mødte eleverne.

Håndvaske foran indgangen, håndsprit overalt på skolen og afspærring af fællesarealer var blandt de restriktioner, der er var indsat for at mindske risikoen for smitte med Covid-19.

Underviser på Københavns Mediegymnasium Julie Grønvald hvade op til åbningen forsøgt at lave en plan over, hvordan undervisningen kunne afvikles bedst muligt under de nye forhold: »Nu skal vi til at finde ud af, hvordan man underviser på en fysisk måde med massere af afstand og samtidig lave virtuel undervisning til elever med sygdomssymptomer«. Én af disse metoder er blandt andet at placere eleverne spredt rundt i hele klasselokalet.

Andre nyheder

NEXT Københavns Mediegymnasium ligger i Julius Thomsens Gade.