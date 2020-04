Zooologisk Have åbner alligevel ikke

København Zoos administrerende direktør, Jørgen Nielsen, er dybt frustreret og kalder den økonomiske situation komplet uoverskuelig.

I to dage nåede København Zoo og stedets store stampublikum at glæde sig over, at Haven kunne genåbne 1. maj efter halvanden måneds coronanedlukning. Meldingen kom med afsæt i Rigspolitiets opdaterede retningslinjer.

Det var tirsdag. Her mindre end to døgn senere kommer så en kontramelding: København Zoo åbner ikke 1. maj.

Sent onsdag ændrede Rigspolitiet på ny vejledningerne. Det skete på baggrund af udmeldinger fra Justitsministeriet og Erhvervsministeriet.

Andre nyheder

40-45 mio. i underskud

De nye retningslinjer følger København Zoo naturligvis, fastslår Havens administrerende direktør, Jørgen Nielsen, i et interview med FrederiksbergLIV:

»Vi kunne ikke drømme om at gå op imod en regeringsbeslutning,« understreger Jørgen Nielsen og fortsætter:

»Når det er sagt, så er jeg både forvirret og frustreret. Frustreret fordi vi igen må skuffe vores publikum, men også fordi København Zoo står midt i en komplet uoverskuelig økonomisk situation.«

Jørgen Nielsen uddyber:

»Selv med hjælpepakker kigger vi lige nu ind i et underskud på 40-45 millioner kroner, når driftsåret 2020 er overstået. Det er helt uoverskueligt. Indtægterne er der ingen af, mens udgifterne til dyrefoder, pasning, dyrlæger og medicin selvfølgelig er uændrede hvad enten vi har åbent eller ej.«