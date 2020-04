Ny kampagne med klart budskab: Køb lokalt

Frederiksberg Erhverv sparker gang i en kampagne, der skal hjælpe det lokale handelsliv, som lider hårdt under coronakrisen.

’Køb lokalt og hjælp byens butikker.’

Sådan lyder opfordringen fra Frederiksberg Erhverv. I den kommende tid vil infostandere i byrummet opfordre byens borgere til at handle lokalt. Kampagnen har Frederiksberg Erhverv indledt, for at sikre indtjening til byens hårdt trængte erhvervsliv.

»Mange butikker har mistet omsætning og er truet på deres eksistens. Hvis ikke vores by skal forandre sig til en spøgelsesby med lukkede butikker, skal de have hjælp nu,« siger formand for Frederiksberg Erhverv, Christian Jensen og fortsætter:

Andre nyheder

»I Frederiksberg Erhverv arbejder vi for at styrke erhvervslivet på Frederiksberg. Det arbejde er vigtigere end nogensinde. Vi håber, at hele byen vil være med til at støtte op om byens butiksliv.«

Vi skal stå endnu stærkere

Borgmester Simon Aggesen (K) bakker op om Frederiksberg Erhvervs initiativ og kampagnen:

»Butikkerne er en vigtig del af vores by, og det er til alles bedste, at vi hjælper dem igennem coronakrisen. Generelt har vi på Frederiksberg taget en lang række initiativer for at understøtte erhvervslivet, og jeg opfordrer alle til at bakke op om vores butikker og handelsstrøg. Det kan vi heldigvis alle være med til ved at handle lokalt,« siger borgmesteren og tilføjer:

»Vi har et ønske om, at vi skal stå endnu stærkere som erhvervskommune, og derfor har vi indledt en dialog med Frederiksberg Erhverv om, hvordan kommunen på kort og lang sigt kan understøtte Erhvervsforeningens arbejde med at udvikle lokale erhvervsnetværk,« slutter Simon Aggesen.

FRBDage aflyst – Frederiksberg Erhverv får tilskuddet

Den årlige byfest ’FRBDage’, der skulle være afholdt 12.-14. juni, er aflyst på grund af coronapandemien.

Frederiksberg Kommune har i stedet besluttet, at Frederiksberg Erhverv kan benytte tilskuddet på knap 200.000 kroner til aktiviteter og events på byens handelsstrøg, når hverdagen igen er blevet mere normal.

Hvis du vil støtte op om kampagnen og købe lokalt, kan du få et overblik over byens butikker på visitfrederiksberg.dk.