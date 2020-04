Rikke sætter kolorit på tilværelsen med kulørte mundbind

Hvorfor skal mundbind absolut være hvide? Det skal de heller ikke, mener Rikke Eir fra Frederiksberg Skrædderi.

Mundbind er hvide. Eller er de?

Ikke nødvendigvis, hvis du spørger Rikke Eir, der er indehaver af Frederiksberg Skrædderi på Finsensvej.

Det var en samtale med sin svigermors japanskfødte veninde, der inspirerede Rikke til at begynde med at sy mundbind:

»I Japan er det meget almindeligt at gå med mundbind – også når ikke der er coronaudbrud. Min svigermors veninde forstår ikke, at hun ikke ser flere danskere gå med mundbind. Og de få mundbind, hun ser på gaderne i Danmark, er hvide. Sådan er det slet ikke i Japan. fortæller Rikke Eir og fortsætter:

»Min svigermors veninde opfordrede mig til at begynde at sy mundbind. Jeg tænkte ’Ja, hvorfor ikke. Og hvorfor ikke også lave nogle med farver og mønstre’. Jeg har tid nok, for coronakrisen har gjort ordrebogen næsten tom.«

Ikke certificerede

Rikke Eir, der har drevet Frederiksberg Skrædderi siden 2010, satte sig til symaskinen og syede mundbind i et bredt udvalg af farver og mønstre – og i to størrelser.

»Opskriften er simpel. Det er to stykker bomuld, der er syet sammen. Men de er udformet på en måde, så de er behagelige at have på, og så kan de vaskes ved de anbefalede minimum 60 grader, så de kan bruges igen,« forklarer Rikke Eir.

Én ting er dog ekstra vigtig for hende at fremhæve:

»Mundbindene er ikke certificerede. Hverken FFP2, FFP3 eller N95. Så jeg vil bestemt ikke anbefale, at de bliver benyttet af professionelt sundhedspersonale,« understreger Rikke Eir og fastslår:

Bedre end ingenting

»Vores mundbind skal udelukkende ses som et alternativ til slet ikke at bruge noget mundværn eller som et alternativ til de, som går rundt med et tørklæde for mund og næse,« understreger hun og tilføjer:

»Der skal trods alt noget til, for at bakterier trænger igennem to stykker bomuld. Men garantere at mundbindene yder sikker beskyttelse mod coronavirus, det kan jeg ikke,« slutter Rikke Eir.

Produktdeklaration Mundbindene fra Frederiksberg Skrædderi er ikke certificerede og kan ikke anbefales benyttet af professionelt sundhedspersonale.

Frederiksberg Skrædderi garanterer ikke, at mundbindene yder sikker beskyttelse mod coronavirus eller andre former for vira eller infektionssmitte.

Mundbindene tilbydes udelukkende som alternativ til andre ikke-certificerede mundbind (som for eksempel støvmasker) eller i situationer, hvor certificerede eller andre godkendte mundbind ikke er tilgængelige eller mulige/ønskelige at bære.

Mundbindene bør ikke benyttes af børn under to år, af personer med åndedrætsproblemer eller af personer, som ikke let kan tage dem af ved egen hjælp.

De kulørte mundbind kan købes ved personlig henvendelse hos Frederiksberg Skrædderi på Finsensvej 80A, stuen (aftal tid i forvejen på tlf. 33 15 85 90). De kan også bestilles pr. email på info@frederiksberg-skraedderi.dk og betales via MobilePay.

Et lille mundbind (til børn og damer) koster 69 kroner. Et stort mundbind (til herrer) koster 89 kroner.