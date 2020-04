Legendarisk vandingshul i knæ: Alléenberg råber om hjælp i desperat overlevelseskamp

Natværtshuset Alléenberg, som siden 1924 har langet håndbajere over disken og stillet klaver til rådighed for gæsterne i Allégade, har søsat en crowdfunding-kampagne i kampen for at sikre sin eksistens.

»Skal vi liiige have en sidste, inden vi går hjem?«

Det er måske det mest stillede spørgsmål gennem de seneste 96 år på fortovet foran Allégade 4. Den muntre og uhøjtidelige stemning, de klirrende flasker og det lystige klaverspil har ofte gjort udslaget: Man har trodset al fornuft, svaret ja på spørgsmålet og bevæget sig ind i det normalt så velbesøgte natværtshus.

Velbesøgt kan man dog ikke kalde Alléenberg i disse tider. Som så mange andre beværtningerne, tvinger coronaen stedet til at holde lukket.

Andre nyheder

Det er snart to måneder siden, at der sidst blev knappet en kold øl op på det legendariske værtshus. 11. marts var seneste åbningsdag. Det gør ondt på økonomien. Alarmerende ondt.

Derfor har Alléenbergs førstedame, Marianne Ørnebjerg, søsat en crowdfunding-kampagne for at sikre stedets overlevelse.

Artiklen fortsætter under billedet

Har beholdt alle ansatte

Crowdfunding er kort fortalt en måde at rejse penge til et projekt ved at indsamle store som små bidrag fra en større gruppe bidragydere – typisk via en crowdfunding-platform på internettet. Således også Alléenbergs kampagne.

Marianne fortæller om situationen på Alléenberg:

»Selvom vi selvfølgelig sætter stor pris på hjælpepakkerne, dækker de ikke alt. Lønpakken dækker for eksempel 90 procent, men Alléenberg har mange ansatte, så de sidste ti procent er en del penge. Og hvem ved, hvordan fremtiden ser ud? Må vi åbne for 20, 30, 50 gæster? De tal kommer ikke i nærheden af vores normal,« understreger hun.

Alléenbergs ejer, Kirsten Salskov, vil naturligvis gøre alt for at redde stedet og de mange arbejdspladser.

»Jeg har valgt at beholde alle mine ansatte. Det faldt mig meget naturligt. De hjælper jo mig så meget i det daglige,« bekendtgør Kirsten Salskov.

Hun blev selvsagt glad, da hendes førstedame foreslog crowdfunding-kampagnen, for økonomien er presset. Netop derfor rækker Alléenberg nu ud til alle dem, som også i fremtiden vil have muligheden for at slå et smut forbi til en sen øl, en røverhistorie og en fællessang ved klaveret.

Andre nyheder

Artiklen fortsætter under billedet

Hvorfor Psykopaten?

Siden 1924 har folk og fæ besøgt Alléenberg. I generationer er der blevet skænket kolde øl, lyttet til gæsternes problemstillinger og bokset løs på stedets hårdt prøvede klaver.

Det ikoniske vandingshul omtales ofte som ’Psykopaten’ efter midnat. Forklaringen er efter sigende, at datidens småskøre og grænseoverskridende teaterskuespillere kaldte deres kantiner for ’Psykopaten’.

»Vi mødes i ’Psykopaten’ efter forestillingen,« sagde man – hvis altså man var så heldig at være ansat på et af de etablerede teatre, der havde en kantine.

Det havde teatrene på Frederiksberg Allé ikke, og derfor benyttede skuespillerne – ikke mindst dem fra ABC Teatret – Alléenberg som deres ’Psykopat’.

Artiklen fortsætter under billedet

Lighter på plakat

Dengang som i dag benyttes Alléenberg fortrinsvis til at slukke tørsten, vende verdenssituationen og ikke mindst more sig.

Skal det også være muligt på den anden side af coronakrisen, så skal stedet tilføres penge. Indsamlingen er kommet godt fra start – måske fordi bidragyderne stilles modydelser i udsigt.

Her kan nævnes lodder til en tombola, hvor der blandt andet er hjemmekoncert, øl og vinylplader på højkant. Man kan også købe sig til en kasse ’fejringsøl’, som vil stå klar på Alléenberg, når coronaen er ovre.

Smider man små 10.000 kroner i puljen, kan man få sit navn eller firmanavn på bagsiden af Alléenbergs specialdesignede øl-etiketter, der trykkes på 1.800 øl.

Endelig kan man for 225 kroner (inklusiv fragt) sikre sig et eksemplar af en ganske særlig plakat. Det er grafisk designer og illustrator, Marie Willumsen, der har designet en plakat med den karakteristiske Psykopaten-lighter, som mange gæster finder i lommen eller tasken dagen efter et visit på det legendariske natværtshus i Allégade.

Her finder du Alléenbergs crowdfunding-kampagne