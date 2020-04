Nu kan der igen lånes fysiske bøger på Hovedbiblioteket – helt coronasikkert

Fra i dag, 27. april, kan alle borgere på Frederiksberg bestille en bogpose til afhentning på Hovedbiblioteket.

For at undgå smitterisiko foregår udlån af bøger på den måde, at du bestiller bøgerne på bibliotekets hjemmeside fkb.dk/bogposer via en formular, hvor du kan skrive dine ønsker til emner og genrer.

Herefter pakker bibliotekets ansatte bøgerne i poser til afhentning på Hovedbiblioteket, Falkoner Plads 3. Du modtager en mail fra biblioteket, når din bogpose er klar til afhentning. Der er udlevering af bestilte bogposer på hverdage kl. 13.00-15.00 ved Hovedbibliotekets hovedindgang.

Tilbuddet følger sundhedsmyndighedernes krav om afstand og afspritning med videre så smitterisikoen for medarbejdere og borgere minimeres. Af samme grund skal lånte bøger i første omgang beholdes hjemme, indtil biblioteket er i normal drift.

Forslaget om at genåbne for bogudlån kommer fra de to konservative medlemmer af Kommunalbestyrelsen, formand for kultur- og fritidsudvalget Nikolaj Bøgh og formand for mønsterbryderudvalget, Fasael Rehman.

»Når man er så meget hjemme med familien, som de fleste er nu, så kommer man til at savne at kunne låne gode bøger. Det har jeg selv oplevet de senere uger, hvor jeg har været meget hjemme med min lille datter. Vi har læst alle børnebøgerne igennem flere gange. Derfor er det dejligt, at biblioteket har grebet vores idé og ført den ud i livet så hurtigt,« udtaler Fasael Rehman.

Nikolaj Bøgh tilføjer:

»I denne tid har vi særlig meget brug for kulturelle oplevelser, og da de fleste kulturtilbud er lukket, er bøger en meget nærliggende mulighed. Jeg håber, at mange vil benytte tilbuddet om bogposer, som kan være med til at skabe gode læseoplevelser, adspredelse og refleksion i hjemmet.«

Biblioteket Kommer

Samtidig med bogposerne genåbner biblioteket tilbuddet ’Biblioteket Kommer’, hvor borgere, som ikke selv har mulighed for at komme på biblioteket på grund af alder eller sygdom, kan få leveret bøger til døren. Læs mere om Biblioteket Kommer på fkb.dk/tilbud/biblioteket-kommer.