Nu kan Frederiksberg-forældre spare penge ved at holde børnene hjemme fra institutionen

Er du forælder til et barn i en børnehave eller vuggestue på Frederiksberg, så kan du nu blive kompenseret, hvis du holder barnet hjemme og selv passer det.

Magistraten (økonomiudvalget på Frederiksberg) besluttede torsdag at tilbyde forældre til børn i børneinstitutioner en ordning, hvor man har mulighed for midlertidigt at udmelde barnet af dagtilbud.

Under den midlertidige udmeldelse vil forældrene blive fritaget for betaling, men er selvfølgelig garanteret plads i samme dagtilbud, når barnet vender tilbage.

Tilbuddet om midlertidig udmeldelse gælder i perioden 1.-31. maj 2020. Den midlertidige udmeldelse skal minimum gælde i 14 dage og højst 31 dage svarende til hele maj måned.

Borgmester Simon Aggesen (K) understeger, at der er tale om et tilbud ikke et råb om hjælp fra kommunens side:

»Vi har fortsat plads til at tage imod børnene i vores daginstitutioner, og ordningen skal derfor ses som et tilbud. Hvis man ikke gør brug af daginstitutionen, så synes jeg kun det er rimeligt, at man ikke skal betale,« siger han.