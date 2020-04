SF: Mere parkeringssnyd end forventet

Siden Frederiksberg Kommune ved årsskiftet digitaliserede p-licensen, er salget af erhvervslicenser eksploderet. »Det indikerer, at mange udefrakommende pendlere tidligere har omgået reglerne,« lyder konklusionen fra SF‘s Balder Mørk Andersen.

1. januar i år indtrådte en ny parkeringsordning på Frederiksberg. Den omfatter fuld digitalisering, miljødifferentieret licens og regulering af priser primært på pendlerlicens og betalingsparkering.

Tallene for januar og februar – altså inden coronakrisens indtog – tegner et billede af en markant effekt, mener SF’s enlige medlem af Kommunalbestyrelsen, Balder Mørk Andersen:

»Omsætningen af erhvervslicenser er mere end fordoblet. Det indikerer, at mange tidligere har omgået reglerne. Ligeledes med pendlerlicenser, hvor der er købt 1.800 flere ’licensmåneder’. Igen tyder det på en større andel af parkanter, der tidligere stillede på p-skiven i løbet af dagen for at omgå betaling. Pendlerlicensdage er også mere end fordoblet, og antallet af timebetalingstransaktioner er steget med 160 procent,« pointerer.

Han fortsætter:

»Tallene glæder mig, men i modsætning til Forvaltningen, så overrasker de mig ikke. SF har i adskillige år kæmpet for at overbevise de andre partier om, at betalingssnyd var en totalt indgroet del af dagligdagen i trafikken på Frederiksberg.«

Balder Mørk Andersen uddyber:

»I mødesalen har jeg fortalt om erhvervsdrivende, der satte en seddel på butiksdøren, så de kunne gå ned til bilen og stille på skiven, samt om kontorer – sågar på rådhuset – hvor mobilerne ringede hver anden time, så man ved at stille på skiven klokken 10, 12 og 14 kunne holde gratis hele dagen. Det har virkelig været et langt sejt træk, og ikke noget der har sikret førsteprisen i popularitetskonkurrencen på rådhuset.« siger han.

Balder Mørk Andersen tilføjer:

»I SF vil vi arbejde videre for en grønnere by. Frederiksberg agerer fortsat hele hovedstadens gratis parkeringsplads med to timers gratis parkering. Det er i direkte modstrid med ambitionerne for en grøn, trafiksikker og cyklistvenlig by, hvor vi politisk fremmer brugen af cyklen og den kollektive trafik – især efter at Cityringen har bundet byen mere sammen med metro.«