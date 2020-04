Gitte har taget bestik af situationen og dækker op i pop op-shop

Gitte Sonnenborg Bakke har for ganske nylig åbnet butik på Gammel Kongevej 141. Tavola Mia, som pop op-shoppen hedder, har alt, hvad der skal til for at dække et smukt bord med italiensk designet kvalitetsservice.

Corona eller ej, så findes der stadig iværksættere, som tager chancen og åbner forretning. Seneste eksempel på Gammel Kongevej er Gitte Sonnenborg Bakke. Hun har åbnet pop op-shoppen ’Tavola Mia’.

Gitte fortæller om sit nye sted:

»Butikken har alt, hvad der skal til for at dække et smukt bord med italiensk designet kvalitetsservice – krydret med lækre loppefund.«

Hun lancerede ’Tavola Mia’, der frit oversat betyder ’Mit bord’, for et år siden som en webshop. Indtil for kort tid siden har produkterne kun været tilgængelige på tavolamia.dk.

»Men da muligheden bød sig for at leje denne smukke butik frem til 20. juni 2020, trodsede jeg coronakrisen og slog til,« siger Gitte, som tidligere har boet på Frederiksberg i mange år.

»’Tavola Mia’ tilbyder glas, bestik samt tallerkner, skåle og andet tilbehør i både stentøj og porcelæn. De fleste produkter sælges normalt kun til gode restauranter, hoteller og caféer rundt om i hele verden. Men nu er det også muligt for ’almindelige’ mennesker at få fingre i dem,« oplyser Gitte.

Kun for professionelle

Idéen til konceptet er opstået gradvist via diverse restaurantbesøg:

»Jeg har flere gange siddet på restauranter, hvor jeg er blevet fuldstændig forelsket i glassene eller porcelænet, for så at måtte konstatere, at de udelukkende blev solgt til professionelle,« fortæller Gitte.

Nysgerrighed bragte hende på sporet af en verden, som hun ikke kendte til – nemlig hele markedet for designerservice til hotel- og restaurationsbranchen, hvor æstetik, kvalitet og praktik går op i en højere enhed. Det blev starten på ’Tavola Mia’ og rejsen ind i verden af design til bordet, der ikke kan købes i en isenkræmmer eller i et stormagasin.

Fuldfører oplevelsen

Det er Gittes håb, at hendes passion og personlige begejstring også vil vække andres appetit efter at dække smukke borde og løfte måltiderne med dem, man holder af hjemme i køkkenet eller spisestuen.

»Vi bruger rigtig mange penge på at indrette smukke køkkener, hvor vi spenderer adskillige timer på at tilberede skønne retter, bage duftende kager, brygge den bedste kaffe, mikse fantastiske cocktails og nyde udsøgte vine,« konstaterer Gitte og fortsætter:

»Min mission med ’Tavola Mia’ er at akkompagnere alle lækkerierne med eksklusivt, italiensk design, der forkæler øjet og føjer nye dimensioner til smagsoplevelserne og samværet omkring bordet. Og det vel at mærke uden at det skal koste ’en italiensk vingård’ …«

’Tavola Mia’ holder som udgangspunkt åben på Gammel Kongevej 141 mandag-fredag kl. 14.00-18.00 og lørdag kl. 11.00-15.00. De aktuelle åbningstider kan ses på tavolamia.dk.