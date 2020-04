Nu kan byens hjemmehjælpsmodtagere godt begynde at glæde sig til at få gjort hovedrent

Frederiksberg Kommune nærmer sig med små skridt en normalisering. Således også rengøringen hos de af byens ældre, der modtager hjemmehjælp.

Da coronakrisen brød ud i slutningen af marts, besluttede Frederiksberg Kommune at begrænse rengøringen hos de ældre, der modtog hjemmehjælp, til rengøring af køkken, toilet og bad. På den måde kunne flere personaleressourcer overføres til at hjælpe i krisen og hos de mest syge og sårbare.

Nu hvor Frederiksberg, ligesom resten af landet, så småt er ved at åbne igen, arbejder kommunen på også at normalisere rengøringen i ældreplejen. Der er kommet et helt naturligt efterslæb i den tid, hvor rengøringen har været droslet ned. Derfor forbereder Frederiksberg Kommune en særlig indsats, så alle får gjort ekstra grundigt rent inden sommer.

Andre nyheder

Det drejer sig om cirka 2.000 modtagere af hjemmehjælp, som kan se frem til en hovedrengøring inden udgangen af juni. De modtager alle snarest et brev – enten via e-boks eller PostNord – fra borgmester Simon Aggesen (K) om planen.

Planen afhænger naturligvis af, hvordan genåbningen af Danmark skrider frem. Hvis smitten øges igen, kan det medføre, at planen må udskydes.

Takker for forståelsen

Simon Aggesen udtaler:

»Jeg er glad for, at modtagerne af hjemmehjælp kan se frem til en ekstra grundig rengøring inden sommer. I Frederiksberg Kommune ved vi godt, at det har været svært for hjemmehjælpsmodtagerne at undvære en del af den rengøring, som de er vant til at få. Ikke desto mindre har de vist stor opbakning og forståelse for, at vi har måttet bruge medarbejderne der, hvor der var allermest brug for dem: hos de sårbare og særligt udsatte. Jeg vil gerne takke alle for deres opbakning. Den har gjort stort indtryk.«

Formand for ældre- og omsorgsudvalget, Thyge Enevoldsen (EL), glæder sig også på de ældres vegne:

»De næsten 2.000 hjemmehjælpsmodtagere, der i en periode ikke har fået gjort rent, som de plejer, kan nu se frem til en ekstra grundig rengøring. Fremtiden ser lidt lysere ud, og jeg glæder mig meget over udsigten til, at hverdagen for de ældre bliver mere normal – også på dette område.«