Kirkebænke kan blive til skolebænke: Kirkerne er klar til hjælpe med lokaler

Hvis og når Frederiksberg Kommune beder de lokale kirker om hjælp til at stille egnede undervisningslokaler til rådighed for byens ældste folkeskoleelever, så har de den lokale provsts opbakning.

I skrivende stund er skole kun noget 0.-5. klasseelever går i. 6.-10. klasseeleverne er fortsat henvist til hjemmeundervisning.

Det er dog på tale, at de store elever inden for en overskuelig fremtid igen kan få lov til at modtage fysisk undervisning i mindre grupper. Beslutningen er helt og holdent landspolitisk.

I Frederiksberg Kommune er man dog for længst begyndt at se på de udfordringer, der vil være forbundet med, at hver enkelt klasse skal deles op i mindre grupper. En af udfordringerne er, at byens klasselokaler allerede er optaget af 0.-5. klasseeleverne, som ligeledes er opdelt i mindre grupper og dermed lægger beslag på alle skolernes lokaler.

En anden udfordring er, at det er forventeligt, at behovet for plads til vuggestue- og børnehavebørn vil stige. Lige nu er kun omkring 60 procent af byens vuggestue- og børnehavebørn vendt tilbage til daginstitutionerne. Det tal vil helt sikkert vokse, og så stiger behovet for at finde (endnu mere) alternativ plads til de mindste børn.

Et godt øje til kirkerne

Plads i almindelighed og lokaleplads i særdeleshed er med andre ord en mangelvare i Danmarks tættest befolkede kommune.

Plads, det har byens kirker. Udover et stort kirkerum, så har de fleste af Frederiksbergs kirker også tilknyttet diverse menighedslokaler.

Det har man fået øjnene op for hos Frederiksberg Kommune. Allerede i genåbningsfasen af daginstitutionerne og 0.-5. klasserne henvendte borgmester Simon Aggesen (K) sig til provsten på Frederiksberg, Kirsten Jørgensen, i håb om at kunne skaffe ekstra plads.

Simon Aggesen blev taget godt imod, fortæller han:

»Heldigvis har provsten på kirkernes vegne været meget åben for at hjælpe os. Vi bruger allerede lokaler ved Frederiksberg Kirke, Sankt Markus Kirke og Sankt Thomas Kirke til vores børn fra tre daginstitutioner, men vi kan altså meget vel komme til at trække yderligere på kirkerne i den kommende tid,« fastslår Simon Aggesen.

Provsten bakker op

Kirsten Jørgensen bekræfter sin velvilje over for kommunen og den fremstrakte hånd fra borgmesteren:

»Jeg er helt bestemt positivt stemt. Men jeg skal understrege, at den endelige beslutning om, hvorvidt den enkelte kirke på Frederiksberg stiller lokaler til rådighed for byens skolebørn, ene og alene ligger hos de ni menighedsråd. Det er op til dem hver især at sige ja eller nej. Men jeg er da sikker på, at de vil tage godt imod en henvendelse. De har i hvert fald min opbakning,« siger Kirsten Jørgensen og til-føjer:

»Skulle det komme dertil, at selve kirkerummene skal tages i brug, så er det bestemt også en mulighed, såfremt det er foreneligt med kirkernes eget arbejde. I den situation, vi står i, må vi alle – også kirkerne – vise samfundssind.«

Lokalt sammenhold

Borgmester Aggesen supplerer:

»Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen i den her genåbningsfase. Vi er den mest befolkningstætte kommune i Nordeuropa, så vi er ekstra udfordret på at skaffe egnede lokaler, hvor der samtidig er mulighed for, at børn og elever kan komme ud i den friske luft så meget af dagen som muligt,« siger han og slår fast:

»At det overhovedet er en mulighed at bruge kirkerne skyldes, at provsten har rakt ud til Kirkeministeriet for at få grønt lys til at åbne dørene, selvom kirkerne og deres lokaler er lukket ned for tiden. Det viser bare hvilket sammenhold, der er på Frederiksberg,« slutter borgmesteren.