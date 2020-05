Nyt udendørs optageudstyr

Takket være en donation fra TrygFonden på 56.374 kroner, kunne Netværkstedet Thorvaldsen torsdag tage spritnyt udendørs optageudstyr i brug.

Coronavirussen har sat en stopper for mange af aktiviteterne i Netværkstedet Thorvaldsen på Thorvaldsensvej, hvor stedets 130 psykisk sårbare medlemmer normalt mødes for at være sammen og udfolde sig kunstnerisk.

Stedets kreative flagskib er det topmoderne lydstudie, Rooster Music, hvor medlemmerne med hjælp fra professionelle musikere kan optage og udgive musik. Lydstudiet har holdt lukket siden marts, men en donation fra TrygFonden har nu muliggjort, at medlemmerne kan optage musik med god afstand til hinanden under åben himmel.

Netværkstedet Thorvaldsen er et unikt, brugerdrevet tilbud til psykisk sårbare. I over 25 år har netværkstedet tilbudt psykisk sårbare et frirum med en lang række undervisnings- og aktivitetstilbud – herunder musikproduktion.

Første udendørs indspilning fandt sted torsdag i netværkstedets gårdhave. Arrangementet blev gennemførte i regn og blæst i læ under en lille festivalpavillon. Alligevel blev det en hyggelig dag med hjælp og deltagelse fra mange af de gode mennesker på Netværkstedet Thorvaldsen.