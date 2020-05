Skolen ved Bülowsvej låner Forum

Forum har besluttet at åbne stedets mange kvadratmeter for eleverne fra Skolen ved Bülowsvej. Det sker fra på mandag 4. maj kl. 08.15.

»Vi havde et ønske om, at Forums ubrugte kvadratmeter kunne gavne elever og personale i en udfordrende tid for skolerne, når alle skal leve op til de gældende sundheds- og hygiejnekrav. Jeg tilbød derfor borgmester Simon Aggesen (K), at den lokale skole kunne få fri adgang til Forum fra nu og sommeren igennem. Vi må jo tænke kreativt i disse dage, hvor coronaen definerer dagsordenen. Hvis man kan hjælpe, så bør man hjælpe,« forklarer medejer af og partner i driftsselskabet Forum Cph ApS, Arne Bang Mikkelsen.

Forums cirka 10.000 kvadratmeter er på kort tid blevet omdannet til lærings- og aktivitetszoner med alt fra læsesale til skaterzoner.

Klar til 6.-9. klasser

Elevernes forældre, der er repræsenteret i skolebestyrelsen, er taknemmelige for Forums initiativ:

»Vi er begejstrede for de nye muligheder. Den megen plads sikrer, at vi kan tage ekstra godt hånd om vores børn. Både dem, der allerede er startet på 0.-5. klassetrin. Men også den børnegruppe, der startede 1. maj, og som bliver børnehaveklassebørn efter sommerferien. Samtidig har donationen gjort os i stand til at lave en plan for 6.-9. klassetrin. Vi er med andre ord klar til næste skridt i en genåbning. Forhåbentligt bliver det meget snart aktuelt,« lyder det fra formand for skolebestyrelsen på Skolen ved Bülowsvej, Morten Almlund.