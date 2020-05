Fliserne er nye, og bassinet er fyldt – nu venter vi bare på svømmerne

Damsøbadet på Sønderjyllands Allé har gennemgået en ti måneder lang totalrenovering og fremstår nu lys og imødekommende. Vi fulgte med fra den første til den sidste af de i alt 550.000 liter, der blev hældt i bassinet.

Da Damsøbadet sidste år fyldte 80 år, var det samtidig startsignalet til en gennemgribende renovering af den ikoniske svømmehal, der er forbeholdt Frederiksberg og omegns mange klub- og kokurrencesvømmere.

Alle fliser i bassinet er udskiftet, trapper og skamler er nye, og loftet er nymalet. Langfredag 10. april var det så tid til at åbne for hanerne og begynde påfyldningen af de i alt 550.000 liter vand, som det 25 meter lange bassin kan rumme. Der er 3,80 meter fra bassinkant til bunden, der hvor bassinet er dybest.

Det overordnede ansvar for påfyldningen af bassinet hviler på den nyansatte halinspektør for Frederiksberg Idrætspark, Nandrupvej Idrætsanlæg og Damsøbadet, 31-årige Theis Unold.

Han blev ansat 1. januar 2020, men kommer sin unge alder til trods med ti års erfaring fra svømmehaller i Frankrigsgade, Valby og Vesterbro.

Må ikke chokere fliserne

Da Theis Unold står i Damsøbadets kælder klar til at dreje på hovedhanen, pointerer han, at det er vigtigt, at vandtrykket ikke er for højt:

»Hvis vandet løber for stærkt, kan det give de nye fliser et chok – både på grund af trykket og på grund af temparaturforskellen,« forklarer han.

Forsigtigt åbner Thies og hans medhjælper, teknisk servicemedarbejder Linda Johansen, for hanen, og lige så stille begynder vandet at pible op af bundristene i Damsøbadets bassin.

Nogle få tilpasninger, og så går alting sin gang. Langsomt men sikkert blev bassinet fyldt. Det tog alt i alt otte døgn.

Nu mangler nogle vandprøver af forskellig art, og så er det ellers bare at vente på, at coronafaren daler, så svømmerne kan hoppe i baljen. Vi ved, de glæder sig, og det kan de også roligt gøre, for de vender tilbage til en indbydende og topmoderne 81-årig svømmehal.