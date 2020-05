Lokale modstandsfolk æres med mindesmærke

I anledning af 75-året for Danmarks befrielse har et enigt by- og miljøudvalg besluttet at rejse en mindesmærke ved Forum for at hædre de mange lokale, der kæmpede mod nazismen og for friheden.

I disse dage fejrer hele landet 75-året for Danmarks befrielse. I den anledning har de to socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer, Gunvor Wibroe og Michael Vindfeldt, stillet forslag om, at Frederiksberg hædrer de mange Frederiksberg-borgere, der kæmpede mod nazismen og for frihed, demokrati og medmenneskelighed.

Forslaget blev for nylig bakket op af et enigt by- og miljøudvalg. Det er naturligvis noget, der glæder Gunvor Wibroe:

»Det betyder, at der til august vil blive rejst en mindesmærke ved Forum, som i 1943 blev sprængt i luften af modstandsfolk.«

Michael Vindfeldt supplerer:

»Der var mange Frederiksberg-borgere, som under 2. Verdenskrig med livet som indsats kæmpede mod besættelsesmagten og for et frit og demokratisk Danmark. De fortjener alle den største hyldest.«

Efterlyser historier

Gunvor Wibroe nævner i flæng nogle af de danske frihedskæmpere:

»Digteren og modstandsmanden Morten Nielsen, der i en periode af sit alt for korte liv boede på Frederiksberg. Arkitekten og byplanlæggeren Arne Gaardmand, der var en af de yngste i modstandsbevægelsen. Og så må vi ikke glemme sundhedspersonalet på Frederiksberg Hospital, som hjalp med at skjule jøder og politisk forfulgte mennesker samt opbevare våben og flyveblade for modstandsbevægelsen.«

»Ja, og derudover var adskillige kommunale medarbejdere med i modstandsbevægelsen. Enkelte mistede livet i kampen mod nazismen,« tilføjer Michael Vindfeldt.

Der findes i det hele taget mange historier om de, der gjorde en forskel under 2. Verdenskrig. Dem vil Gunvor Wibroe og Michael Vindfeldt meget gerne høre fra:

»Hvis du har et familiemedlem eller kender til nogen, der kæmpede mod nazismen og for frihed, demokrati og medmenneskelighed, så vil vi i Socialdemokratiet meget gerne høre fra jer. Det er nemlig vigtigt, at vi husker vores fælles historie og fejrer de helte, som gjorde en gigantisk forskel for alle os,« slutter Gunvor Wibroe.

Hun kan træffes på wibroe@frederiksberg.dk.Michael Vindfeldts mail-adresse er mivi02@frederiksberg.dk.