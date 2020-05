Ring og få læst en historie op i telefonen

Glem alt og pc og tablet. Nu kan du blive underholdt med en historie ved at ringe til et godt, gammeldags telefonnummer. Det er Frederiksbergmuseerne, der står bag Historietelefonen, hvor kulturen kun er et opkald væk.

Ikke alle er lige hjemmevante på en computer. For nogle ældre kan digitale kulturtilbud være svært tilgængelige. Det råder Frederiksbergmuseerne nu bod på med et godt, gammeldags telefonnummer.

De seneste uger har der været rig lejlighed til at se flotte live-streams og høre gode podcasts. Aldrig har behovet for at blive underholdt derhjemme været større, og mange aktører udkommer på nye spændende måder.

Men midt i al det flotte indhold har Frederiksbergmuseerne, der tæller Storm P. Museet, Cisternerne, Bakkehuset, Møstings Hus og Alhambra – Museet for humor & satire, spottet en gruppe, som de mange tilbud ikke når. Nemlig de ældre, der ikke har mulighed for at logge på computeren eller iPad’en og blive underholdt derhjemme. Derfor har Frederiksbergmuseerne opfundet Historietelefonen.

H.C. Andersen og PH

Med Historietelefonen ringer du til Frederiksbergmuseernes hovednummer på tlf. 69 13 80 90 og trykker 2, og så er du allerede i gang med at høre en historie. Det kan for eksempel være H. C. Andersens breve fra Bakkehusets store arkiv. Eller sjove historier om gamle revystjerner som Liva Weel og PH.

Idéen opstod, da Frederiksbergmuseernes netværksgrupper for ældre blev aflyst på grund af covid-19. Det stod klart, at nogle af disse mennesker ville få svært ved at bruge museernes aktuelle, digitale tilbud.

»Vores museer rummer så utroligt mange fantastiske fortællinger, som bare venter på at blive fortalt, og vi glæder os umådeligt meget til at kunne åbne op igen. Men indtil da vil vi gerne sikre, at alle har mulighed for at blive underholdt og begejstret. Det tror vi, at Historietelefonen kan medvirke til,« udtaler Astrid la Cour, direktør for Frederiksbergmuseerne.

Historietelefonen udkommer med en ny historie hver anden dag.