Udligningsreform: Frederiksberg får nedsat regningen med 51 millioner kroner

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Venstre er enedes om en reform af den kommunale udligning. Aftalen skaber stor lettelse i Frederiksberg Kommune, der ellers havde udsigt til en økonomisk øretæve.

Det sendte et chok gennem kommunen, da Frederiksberg tidligere på året blev stillet en regning på knap 54 millioner kroner i udsigt.

53.625.000 kroner stod der helt præcist i det første udkast til den udligningsreform, der overfører penge fra velstillede til mindre velstillede kommuner i landet.

I går enedes regeringen, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Venstre imidlertid om en ganske anden fordeling. Den tilgodeser i høj grad Frederiksberg, hvis regning er nedsat med næsten 51 millioner kroner til nu at lyde på langt mere overkommelige 2.793.000 kroner.

»Ene og alene Venstres fortjeneste«

Den kraftigt reducerede regning kommer som en stor lettelse for Frederiksbergs 1. viceborgmester og folketingsmedlem, Jan E. Jørgensen (V).

»Frederiksberg Kommune havde ikke kunne betale mere end 50 millioner kroner ekstra om året uden enten at forringe servicen over for eksempelvis kommunens børn og ældre eller ved at sætte skatten i vejret,« fastslår han og fortsætter:

»Sådan gik det heldigvis ikke. Det skyldes ene og alene en fremragende indsats af Venstres forhandlere. Jeg har personligt været tæt på processen gennem hele forløbet og har fodret vores forhandlere med tal og argumenter fra Frederiksberg. Faktisk er vi ikke en rig kommune, som vi tit for skudt i skoene. Vi sender nemlig i forvejen frygtelig mange penge til resten af landet. Når vi alligevel klarer os, så skyldes det, at vi er Danmarks mest effektivt drevet kommune,« understreger Jan E. Jørgensen.

»Urealistiske konservative krav«

1. viceborgmesteren er imidlertid ikke imponeret over Det Konservative Folkepartis christiansborgpolitikeres indsats i forbindelse med at ’redde kommunen fra en gigantisk økonomisk øretæve’, som han udtrykker det:

»De konservative på Christiansborg valgte en anden strategi end Venstre og lagde ud med at stille nogle helt urealistiske krav, som medførte, at regeringen opgav at lave en løsning med de konservative. Det skal selvfølgelig ikke gå ud over borgerne på Frederiksberg, så Venstre kæmpede videre, og det kommer nu hele Frederiksberg til gavn og glæde,« slutter Jan E. Jørgensen.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Det Konservative Folkepartis finansordfører, Rasmus Jarlov. Artiklen opdateres.