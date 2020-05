Haver til Maver: I Frederiksberg Have gror et særligt læringsrum for børn

Frederiksberg Kommune har bevilget 150.000 kroner til den landsdækkende forening Haver til Maver, som står bag skolehaverne i Frederiksberg Have.

De første skolehaver så dagens lys i Frederiksberg Have sidste forår, da Haver til Maver gik sammen med Frederiksbergfonden og Slots- og Kulturstyrelsen om at etablere skolehaver på slottets gamle dyrkningsareal og frugthave i Frederiksberg Have.

Skolehaveprogrammet er et undervisningsforløb, hvor elever fra fortrinsvis fra 4-5. klasse dyrker og høster grøntsager og derefter laver mad af råvarerne. Haverne skaber god læring, mener direktør for Haver til Maver, Daniel Hervik, der sætter stor pris på bidraget fra Frederiksberg Kommune:

»Haverne er et fantastisk læringsrum – for fagene i teori og praksis og for livet generelt,« siger Daniel Hervik.