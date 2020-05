Historisk perle renoveret for millioner: Claus Meyer åbner spisested i Frederiksberg Have

Tre års restaurering af Fasangården i Frederiksberg Have er ved at være tilendebragt. Når det historiske sted i sensommeren slår dørene op for offentligheden, så står Claus Meyer klar til at byde indenfor på det nye traktørsted med tilhørende minihotel.

Det er ingen overdrivelse at kalde Fasangården for en perle midt i Frederiksberg Have. I mange år har det måske været en lidt skjult perle. Men det er snart fortid. Nu skal Adam Oehlenschlägers sommerbolig og H.C. Ørsteds æresbolig have den opmærksomhed, som det historiske sted i den grad fortjener.

Fasangården har i løbet af de seneste tre år gennemgået en forvandling. De fredede bygninger, der tæller embedsbolig og stald, er blevet restaureret fra kælder til kvist. Det er noget, som Slots- og Kulturstyrelsen har stået for. Inklusiv forundersøgelser og forplads har restaureringen af Fasangården kostet styrelsen 29,4 millioner kroner.

Fantastisk mulighed

Snart giver Slots- og Kulturstyrelsen stafetten videre til Meyers med virksomhedens grundlægger, Claus Meyer, i spidsen. Den entreprenante Frederiksberg-borger vil skabe et unikt traktørsted midt i Frederiksberg Have, og han går ydmygt til opgaven:

»Vi er umådeligt stolte over, at vi nu får mulighed for at bringe nyt liv til det ikoniske sted, som tigger om en genopdyrkning af periodens dyder: Kærlighed, natur, begejstring, god mad og en generel appetit på livet. Det er fuldstændig fantastisk, at vi får mulighed for at åbne et traktørsted i den kulturelle højborg, som Fasangården er.«

Christian den 5.’s værk

Det var Christian den 5., der i 1682 opførte Fasangården som kongeligt fasaneri og bolig for kongens fasanmester. I årenes løb har den fornemme embedsbolig, der blev opført i sin nuværende form i 1828, været bolig for blandt andre den daværende Kronprins Frederiks kabinetssekretær, Peter Carl Jessen, sommerbolig for digteren Adam Oehlenschläger og æresbolig for fysikeren H.C. Ørsted.

Fasangården ligger en smule gemt bag mindehøjen ’Mathildehøj’ i den nordvestlige del af Frederiksberg Have tæt ved Søndre Fasanvej-indgangen.

Frederiksberg i hjertet

Claus Meyer lægger ikke skjul på, at Frederiksberg og Frederiksberg Have ligger hans hjerte nært:

»Jeg har boet på Frederiksberg i 35 år. Først på Sylows Allé, så på Kronprinsesse Sofies Vej og de seneste 20 år på Kastanievej. Selvfølgelig lige med undtagelse af de tre år fra 2015 til 2018, hvor vi boede i USA. Når jeg var hjemme i Danmark, så boede jeg faktisk i Frederiksberg Have hos mine gode venner på Hotel Josty,« fortæller Claus Meyer og fortsætter:

»Jeg har ikke tal på, hvor mange tusind timer, jeg har tilbragt i Frederiksberg Have. Når der ikke er løbeforbud på grund af corona, så løber jeg i Haven tre-fire gange om ugen – som regel om morgenen, hvor Haven kan være ekstra vidunderlig.«

Slået bevidstløs

Løb er imidlertid ikke den eneste sportsgren, Claus Meyer har praktiseret i Frederiksberg Have:

»En vinter for omkring ti år siden, havde jeg den helt formidable oplevelse både at stå på skøjter og løbe på langrendsski på Havens tilfrossede kanaler. Jeg har også både kælket og stået på rulleski ned ad den stejle bakke ved Frederiksberg Slot.«

Det var imidlertid ikke uden skrammer, vedkender han:

»Min famlende og usikre debut på rulleski blev tilfældigt filmet af Huxi Bach og endte i flere af landets medier, mens min kælketur resulterede i et dramatisk styrt, hvor jeg slog hovedet ned i den robuste plastikkælk, der splintrede. Jeg besvimede kortvarigt.«

Jordnært køkken

Hvad kan de spisende gæster så forvente at kunne indtage, når Fasangården engang i sensommeren slår dørene op for offentligheden?

Menukortet er langt fra klart. Endnu er der heller ikke ansat en køkkenchef, men Claus Meyer har selvfølgelig gjort sig masser af tanker:

»Først og fremmest så har vi jo valgt at kalde det et traktørsted. Det har vi for at signalere, at der bliver tale om et jordnært køkken med gode råvarer, der henvender sig forholdsvis bredt. Vi befinder os midt i naturen, så maden skal også afspejle sæsonerne.«

Gør sig umage

Claus Meyer fortsætter:

»Vi vil meget gerne tiltrække turister, men samtidig gør vi os umage med at appellere til brugerne af Frederiksberg Have. Er du ude at gå med barnevognen, så skal du have mulighed for at komme forbi og bestille en sandwich, en is, en omgang æbleskiver eller et glas limonade. Vi er mislykkedes, hvis ikke Frederiksberg-borgerne tager Fasangården til sig og gør det til et naturligt samlingspunkt,« understreger han og slår ud med armene:

»Omgivelserne kalder på, at vi gør os virkelig umage med vores måde at være værter på, så det har vi i den grad tænkt os at gøre,« lover Claus Meyer.

Hotel på 1. salen

Mad og drikke vil blive serveret enten på stedets kommende terrasser eller i hovedbygningens stueetage. Den palæagtige bygning rummer imidlertid også en 1. sal. Den har Claus Meyer store planer med, når en tilladelse fra myndighederne er i hus:

»Der skal være et af verdens mindste hoteller. To helt enestående hotelværelser,« siger han og ser drømmende for sig:

»Tænk at vågne op en tidlig morgen midt i Frederiksberg Have, gå en tur i den mennesketomme Have og derefter få serveret dejlig morgenmad med den helt fantastiske udsigt.«

Foruden to hotelværelser bliver der plads til et mødelokale på 1. salen og ikke mindst en skrivestue – selveste Adam Oehlenschlägers gamle skriveværelse.

»Det lokale har jeg planer om at låne ud til litteratur- og journaliststuderende og andre, der arbejder med det skrevne sprog,« siger Claus Meyer.

Tyvstart til sommer

Også den tilstødende staldbygning har gennemgået en totalrestaurering. En del af staldbygningen bliver personalerum. I den anden halvdel går Claus Meyer og hans kolleger med tanker om at lave mad- og handelsboder:

»Vi har ikke tænkt færdigt, men nogle af idéerne er, at vi vil være planteskole i foråret, limonade- og ishus om sommeren, høstbod om efteråret og julestue om vinteren.«

Sikkert er det, at der mere end 300 år gamle sted meget snart vækkes til live. Senest i sensommeren, men måske før:

»Vi håber så småt at kunne tyvstarte i løbet af sommeren. Hvordan ved vi ikke helt, men vi skal finde en måde at øve os på vores nye rolle,« gentager Claus Meyer.