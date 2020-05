4. maj set fra 4. Maj Kollegiet

75-året for Danmarks befrielse var noget ganske særligt for beboerne på 4. Maj Kollegiet. Det fortæller en beboer.

I Frederiksberg Bredegade ligger et kollegie, der skiller sig ud fra mængden. 4. Maj Kollegiet blev indviet i 1951 og bebos i dag af efterkommere – fortrinsvis børnebørn – af danske frihedskæmpere.

Det var således ganske naturligt, at 75-året for Danmarks befrielse blev markeret efter alle kunstens – og coronaens – regler. Et af kollegiets beboere, 24-årige Malte Mathies Løcke, fortæller om dagen:

»For os beboere er befrielsesdagen årets største og vigtigste. Det er dagen, hvor vi fejrer den frihed og det demokrati, vores bedsteforældre risikerede alt for at beskytte. Årets fejring startede med fællessang ved flagstangen fra morgenstunden og fortsatte ud på de sene aftentimer med afspilning af frihedsbudskabet samt opstilling af små 300 stearinlys i kollegiets vinduer.«

Tak til Frederiksberg

Foruden at være studerende er Malte Mathies medlem af Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet og med sine 24 år klart yngst blandt byens 25 folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Han siger endvidere om den store dag:

»4. maj er mere end blot en fejring. Det er også dagen, hvor vi mindes og reflekterer over frihedskampen. Netop i år, da vi – med behørig afstand til vores nærmeste – markerede 75-året for befrielsen, føltes minderne ekstra tunge, og refleksionerne endnu tættere på vore hjerter.«

Kollegianerne var dog langt fra de eneste på Frederiksberg, der fejrede dagen:

»Rigtig mange Frederiksberg-borgere havde tændt stearinlys i vinduerne, og i løbet af aftenen mødte mange op foran kollegiet for at markere dagen sammen med os. Vi vil gerne sende en stor tak til hele Frederiksberg for at støtte os i at gøre 75-året for befrielsen til noget helt særligt,« slutter Malte Mathies Løcke.