Skal skybrudsikre 29 markante Frederiksberg-ejendomme

Silberg Rådgivende Ingeniører og Plan1 Cobblestone Architects skal sammen skybrudssikre og vedligeholde 29 kommunale ejendomme på Frederiksberg.

Mens coronakrisen i øjeblikket forsinker eller udskyder mange bygge- og vedligeholdelsesprojekter, er der godt nyt til Silberg Rådgivende Ingeniører og Plan1 Cobblestone Architects.

Silberg Rådgivende Ingeniører, der er specialister i skybrudssikring, har fået til opgave at skybrudssikre 29 ejendomme for Frederiksberg Kommune. I alt er der tale om mere end 220.000 kvadratmeter ejendomme, som blandt andet indbefatter markante ejendomme som Frederiksberg Rådhus, Aveny-T, Frederiksberg Brandstation og Frederiksberg Svømmehal samt en række børneinstitutioner, plejehjem og skoler.

Andre nyheder

100 år gamle kloakker

Ifølge projektchef og anlægsingeniør hos Silberg Rådgivende Ingeniører, Tobias Brouwers, har de allerede særlige fokuspunkter:

»Indre Frederiksberg er i risikozonen for oversvømmelser. Området er meget fladt. Derudover er mange af kloakkerne mere end hundrede år gamle og altså etableret på et tidspunkt, hvor man ikke tog højde for de store regnmængder, vi oplever i dag. Vores ekspertise er at dæmme op for disse problemer, så de offentlige institutioner ikke vil tage skade i fremtiden.«

Ifølge Tobias Brouwers rimer skybrudssikring på grøn omstilling:

»Skybrudssikringen kan ske i forbindelse med Frederiksberg Kommunes mangeårige fokus på grøn omstilling – herunder at skabe øget bæredygtighed, klimasikring, energioptimering, biodiversitet og tilsvarende initiativer,« slår han fast.

Erfaring fra København

Med den løbende vedligeholdelse de 29 ejendomme følger et behov for byggeteknisk rådgivning. Den opgave løser Plan1 Cobblestone Architects. Det er ikke første gang, at virksomheden løser opgaver i en større kommunal ejendomsportefølje.

Administrerende direktør i Plan1, Jesper-Max Larsen, fortæller:

»Vi har mere end 30 års erfaring med renovering af eksisterende ejendomme og med at levere en optimal, langsigtet byggeteknisk rådgivning. Siden 2019 har vi rådgivet om renovering og vedligeholdelse af 21 ejendomme på Vesterbro og i Sydhavnen. Det er disse erfaringer, vi ser frem til at bringe i spil i forbindelse med opgaven for Frederiksberg Kommune.«