Nu er det snart slut med ensretninger: Peter Bangs Vej genåbner som planlagt

14 måneders arbejde med at skybrudssikre området langs Peter Bangs Vej på strækningen fra Dalgas Boulevard til Lindevangs Allé er ved at være overstået. På fredag 15. maj åbner vejen igen for trafik i begge retninger.

Trafiksikkerheden bliver bedre. Busser og cyklister kommer hurtigere frem. Vejen bliver grønnere. Og alle beboere, butikker og virksomheder er langt bedre sikret mod oversvømmelser ved skybrud end tidligere.

Det er belønningen for 14 måneder arbejde og medfølgende gener,som skybrudsprojektet langs Peter Bangs Vej har forvoldt.

Borgmester Simon Aggesen (K) lægger stor vægt på projektets mange gode effekter og på, at ensretningen af Peter Bangs Vej er ved at være ved vejs ende:

Andre nyheder

»Nu har vi en vej, der kan tilbageholde store mængder regnvand, og som også er flot, grøn og trafiksikker. Jeg vil gerne sige tak til alle de mange beboere og trafikanter, der har vist tålmodighed undervejs i projektet og til dem, der har styret og udført arbejdet og afleveret et flot resultat. Endelig ser jeg ligesom mange andre frem til, at en af vores vigtigste trafikveje atter bliver åben i begge retninger.«

Svarer til tre svømmebassiner i Frederiksberg Svømmehal

Den primære skybrudssikring foregår ved hjælp af store bassiner under vejen, hvor 2.100 kubikmeter regnvand kan holdes tilbage ved skybrud. Det svarer til knap tre gange det store svømmebassin i Frederiksberg Svømmehal.

Der er etableret grønne bede med 29 nye træer mellem cykelstien og vejen. Derudover kommer der stauder og blomster, så der skabes større biodiversitet end tidligere. Store dele af strækningen er belagt med Frederiksberg-sten, hvor der vokser græs, og som også kan tilbageholde vand.

Perroner ved busstoppestederne forbedrer trafiksikkerheden, fordi buspassagerer ikke længere skal gå ud på cykelstien. Det medfører også, at cyklisterne kommer hurtigere frem. Bredden på kørebanen er desuden ind-snævret, så vejen er nemmere at passere som fodgænger, og farten på vejen sænkes.

Har lært af projektet

Også formand for Frederiksberg Kommunes by- og miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V), glæder sig over, at projektet er kommet i mål:

Andre nyheder

»Der har været et godt samarbejde mellem projektets entreprenør, rådgiver, kommunens folk og Frederiksberg Forsyning. Opgaven har været stor og kompleks. Det har været en svær periode, der har påvirket trafikken i anlægsperioden. Jeg er derfor meget glad for, at projektets tidsplan holdt, og at vi nu kan åbne vejen igen for trafik i begge retninger.«

SF’s Balder Mørk Andersen glæder sig ligeledes over de lyse udsigter for Peter Bangs Vej, men bemærker:

»Både forvaltning og politikere har under dette projekt lært, at man i planlægningen skal tilgodese den vejensretning, der skader butiksindehaverne mindst, så tabet minimeres mest muligt. Derudover fortjener problemerne med busruteomlægninger større årvågenhed, når anlægsperioden er så lang.«

Buslinjer er tilbage

Apropos busser: I løbet af sommerferien bliver der lagt nyt slidlag på vejen. Fra lørdag 16. maj vil linje 9A og linje 72 igen betjene Peter Bangs Vej i begge retninger. Derudover vil linje 9A og linje 7A fra samme dag køre på Platanvej, som også åbner for trafik. Dermed kører buslinjerne igen af deres planlagte ruter.