Fra på mandag kan du igen komme indenfor på Hovedbiblioteket

Mandag 18. maj genåbner Frederiksberg Hovedbibliotek og lån af både bøger, musik, film og spil. Men kun for korte besøg. Samtidig tilbydes der levering af bogposer til personer i særlig risiko for covid-19.

Alle retningslinjer i forhold til at mindske risiko for smitte af corona vil blive fulgt nøje. Det betyder blandt andet, at biblioteket holder lukket midt på dagen for ekstra rengøring, og at der vil være skilte og mærker, der hjælper brugerne med at holde afstand.

Borgere kan hente og låne bøger og få hjælp og vejledning til lette søgninger og udlån, men det vil ikke være muligt at opholde sig på biblioteket i længere tid, ligesom man skal benytte tilbuddet ’book-en-bibliotekar’, hvis man ønsker hjælp til dybere informationssøgning.

Andre nyheder

Vigtigt mødested

»Biblioteket er et vigtigt mødested, og mange borgere savner at stå ansigt til ansigt og få hjælp og anbefalinger til lån af bøger. Derfor er jeg glad for, at vi nu igen kan besøge Hovedbiblioteket under sikre forhold, hvor der er styr på sikkerhed og hygiejne,« siger Nikolaj Bøgh (K), formand for kultur- og fritidsudvalget.

De mange kulturelle aktiviteter, som normalt finder sted i lokalerne på Hovedbiblioteket, vil forsat været lukkede eller finde sted i en digital form.

Levering af bogposer til særligt sårbare bestilles på fkb.dk/bogposer via en formular, hvor der kan angives ønsker til genrer. Herefter pakker bibliotekets ansatte materialerne i poser og leverer dem til hoveddøren, når de er klar.

Hovedbibliotekets åbningstider i første fase er: mandag–fredag kl. 09.30–12.30 og 15.00–18.00 samt lørdag kl. 10.00–13.00.