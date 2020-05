Bidragene strømmer ind til Zoo

Efter regeringen udskød åbningen af landets zoologiske haver til 8. juni, satte et enkelt Facebook-opslag gang i donationerne til København Zoo.

I går, onsdag, rundede indsamlingen 3.395.000 kroner. Det er noget, der gør indtryk hos København Zoos administrerende direktør, Jørgen Nielsen:

»Den opbakning vi har modtaget fra vores gæster og samarbejdspartnere i løbet af ugen er helt enestående. Jeg og resten af Zoo er meget taknemmelige over hver enkelt donation. Det betyder meget for os, at omverdenen har forståelse for vores fortvivlede situation.«

Løverne er stadig sultne

Skyerne ulmer dog fortsat i horisonten:

»Selv med hjælpepakker fra staten står vi med udsigt til et samlet underskud i 2020 på 50 millioner kroner, så hver en ekstra krone gør en forskel,« siger Jørgen Nielsen og uddyber:

»Uanset om verden udenfor er væltet, så opfører dyrene sig jo heldigvis altid som dyr: Løven bliver stadig sulten, isbjørnens vand skal stadig renses, og pingvinen skal stadig vaccineres. Det liv, der leves i Zoo, kan ikke sættes på pause. Derfor har vi fortsat brug for al den støtte og alle de donationer, vi kan få.«

Zoologisk Have København er en selvejende institution og finansierer selv mere end 90 procent af sin drift primært via billetindtægter, salg af mad og drikke i Haven samt afholdelse af selskaber, fester og konferencer.

Du kan støtte København Zoo direkte via MobilePay-nummer 23569 eller ved at købe Zookort på zoo.dk.