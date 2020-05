Hjemsendte sangere spredte glæde på plejehjem

Sangere fra DR VokalEnsemblet besøgte flere af de frederiksbergske plejehjem for at synge for beboerne.

Tit og ofte findes gode sideeffekter, når der sker noget skidt. Bare man ser sig for.

Så selv om DR VokalEnsemblet er kede af, at være sendt hjem, fandt de ud af, at de samtidig har mulighed for at give de ældre beboere på en række plejehjem på Frederiksberg en stor oplevelse.

»Det er frustrerende, når man lever af at synge i kor og holder utrolig meget af det, at man så pludselig ikke må komme på arbejde. Og man ikke må mødes og synge sammen,« siger Peter Tönshoff der er produktionsleder for DR VokalEnsemblet.

Flere af ensemblets medlemmer bor på Frederiksberg og de fandt hurtigt ud af, at de kunne bruge tiden på at skabe noget for de ældre.

»Det startede med at vi sad derhjemme og tænkte over, hvad vi skulle gøre. Vi skrev sammen og så ringede min kollega rundt og spurgte på plejehjemmene. Så samlede vi en kvartet og nu er vi her,« fortæller Steffen Bruun, der er medlem af DR Vokalensemblet.

Torsdag sad beboerne og medarbejderne klar på altanerne OK -Fonden Prinsesse Benedikte og kunne glæde sig over et smukt repertoire bestående af både danske og udenlandske numre.