Beboere vil demonstrere over trafik på Platanvej: »Det er uforsvarligt at lade vores børn lege ude«

Mandag 25. maj vil beboere på Platanvej demonstrere over Frederiksberg Kommunes beslutning om at åbne vejen for trafik igen. Det oplyser gruppen bag demonstrationen.

Vejen har ellers været lukket for trafik i en længere årrække på grund af metrobyggeri, men tilbage i november måned besluttede et flertal i By- og Miljøudvalget at åbne for trafik i begge retninger. Det vækker bekymring hos demonstranterne, der heller ikke mener, at de er blevet inddraget tilstrækkeligt i besluntningsprocessen.

»Vores altaner bliver ubrugelige, for der kommer til at køre en dieselbus hvert andet minut døgnet rundt. Med de forventede mere end 15.000 biler dagligt bliver luften så forurenet, at det er uforsvarligt at lade vores børn lege ude,” siger en af initiativtagerne til demonstrationen, Dick Steenlykke, Platanvej.

Mens beboerne på Platanvej er utilfredse med beslutningen, mener de ansvarlige politikere, at det er nødvendigt at genåbne Platanvej for at aflaste de omkringliggende veje for trafik.

Demonstrationen starter kl. 16 på Platanvej ved Sorte Hest og Irma og slutter på Frederiksberg Rådhusplads, hvor demonstranterne håber at møde de ansvarlige politikere.