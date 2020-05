Fond giver økonomisk indsprøjtning til pressede organisationer

Flere sociale organisationer på Frederiksberg har været hårdt ramt af corona-nedlukningen, og nu venter der en stor indsats med at genåbne de mange tilbud og aktiviteter. For at bidrage til genåbningen har Frederiksberg Fonden besluttet at udbetale 500.000 kroner til seks organisationer.

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Café Paraplyen, Mødrehjælpens lokalafdeling og SIND Frederiksberg får 100.000 kroner hver, mens Netværksstedet Thorvaldsen og foreningen Den Tredje Hånd begge modtager 50.000 kroner, oplyser fonden.

Café Paraplyen, der er blandt modtagerne, er et socialt værested og har til daglig 50-80 besøgende. Med støttebeløbet kan Café Paraplyen nu betale nogle af de mange regninger, de har modtaget under corona-krisen, fortæller lederen af organisationen, Tine Kragh.