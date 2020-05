Nyt i Søndermarken-sagen: Tre påbud til KAB

Som opfølgning på rapporten fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital tog Frederiksberg Kommune torsdag på tilsyn i Bebyggelsen Søndermarken for at besigtige forholdene.

Udover repræsentanter fra kommunen deltog beboer Kate Bøggild samt repræsentanter fra KAB og fra Hussvamp Laboratoriet.

Lillian Rasch Madsen, afdelingschef i By, Byggeri og Ejendomme i Frederiksberg Kommune, fortæller:

»Der blev blandt andet besigtiget to lejligheder og toilet- og badforhold i skurvogn. Der er tidligere udført en række tilsyn i bebyggelsen. Tilsyn udføres altid, når en beboer henvender sig om mistanke om sikkerheds- eller sundhedsmæssige farlige forhold i boligen,« garanterer Lillian Rasch Madsen.

Torsdagens tilsyn førte til udstedelse af tre påbud til KAB:

1. Påbud om forbedret rengøring af trappeopgange og lejligheder efter endt arbejdsdag. Dette er påpeget overfor KAB tidligere.

2. Påbud om at sikre at døre fra opgange og ud til stillads ikke kan åbnes af uvedkommende.

3. Påbud om at fjerne diverse byggematerialer i opgangen, som har funktion af flugtvej.

Påbud 1. og 3. skal være bragt i orden på mandag 18. maj, hvor der gennemføres nyt tilsyn. Forhold 2. skal være bragt i orden inden for otte dage.

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), er ikke stolt af forløbet i Søndermarken:

»Dette er en ulykkelig situation for lejerne, som burde have være genhuset langt tidligere. Min klare opfordring til KAB er at hjælpe lejerne godt og hurtigt. Derudover kan jeg oplyse, at forvaltningen tager på flere tilsynsbesøg fremover – også ved andre KAB-projekter i byen.«

