Spis og red dyrene: Ny restaurant donerer del af omsætning til Zoo

I sidste uge meddelte Københavns Zoo, at de stod i en vanskelig situation rent økonomisk og muligvis var tvunget til at aflive nogle af dyrene som konsekvens af faldende omsætning. Siden er det strømmet til med støttekroner, og nu er der mere hjælp på vej til Zoologisk Have.

På mandag slår cateringvirksomheden Madkastellet nemlig dørene op til en ny, midlertidig restaurant, der vil donere 14 procent af deres omsætning til Zoologisk Have. Restauranten har til huse på Roskildevej 34 – lige ved siden af Zoologisk Have.

Cateringvirksomheden Madkastellet driver selv en række spisesteder – blandt andet i Zoologisk Have, som har været lukket under corona-krisen. Derfor er pop-up-restauranten også et forsøg på at kickstarte Madkastellets egen omsætning.

Andre nyheder

Ikke desto mindre donerer Madkastellet 14 procent af omsætningen fra pop-up-restauranten til Zoologisk Have, og det glæder Zoologisk Haves administrerende direktør, Jørgen Nielsen.

»For øjeblikket har vi brug for al den støtte, vi kan få, og jeg er derfor meget begejstret over initiativet fra Madkastellet. Det er en hård tid for mange, og det er yderst prisværdigt, at Madkastellet har overskud til et initiativ som dette. Vi savner vores gæster hver dag, og selvom de stadig ikke må komme i Zoo, glæder vi os til at se liv i restauranten igen,« siger han.

Den nye pop-up-restaurant serverer både brunch og treretters menu.