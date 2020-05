Gitte Grønlund er gået solo: Har udstået sin karantæne

1. maj slog Gitte Grønlund dørene op til en spritny ejendomsmæglerforretning på Gammel Kongevej 148.

Butikken er ny, men Gitte Grønlund er et velkendt ansigt på Frederiksberg, hvor hun har solgt boliger i 20 år – senest som Nybolig-mægler.

Lysten til at være uafhængig af en kæde voksede sig imidlertid stor med årene:

»Efter 20 år i branchen udviklede jeg et ønske om at gøre boligsalget anderledes, mere individuelt og mere personligt for mine kunder. Efter mange overvejelser besluttede jeg derfor at træde ud af en konventionel mæglerkæde for at kunne etablere mig som uafhængig ejendomsmægler,« fortæller Gitte Grønlund.

Afskeden med Nybolig medførte en konkurrenceklausul på 12 måneder. Den udløb 1. maj 2020, og nu er Gitte Grønlund klar til sin nye solotilværelse med ’Dit & Mit Frederiksberg’:

»Jeg vidste med det samme, hvad min forretning skulle hedde. Dit & Mit Frederiksberg symboliserer for mig en by, som vi elsker at værne om og passe på. Frederiksberg er hverken dit eller mit – det er vores.