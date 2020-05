Coronakrise eller ej: Lad bare løberne blive væk fra Frederiksberg Have

Karen Vad nyder den ro, der har indfundet sig, efter at coronaen har medført et midlertidigt løbeforbud i Frederiksberg Have. Nu opfordrer hun til at holde fast i forbuddet – som minimum mellem klokken 10 og 19.

Med mere end 50 år som Frederiksberg-borger har Karen Vad ikke tal på, hvor mange gange, hun har gået tur i Frederiksberg Have. Hun kender Haven bedre end de fleste, og ikke meget har ændret sig de senere år. Og så alligevel …

De seneste par måneder har der ifølge Karen Vad indfundet sig en velsignet ro i Frederiksberg Have.

»Haven er forandret, som om jeg er tilbage til barndommens besøg,« erklærer Karen Vad.

»Løberne og joggerne er væk,« siger hun med henvisning til, at der siden 27. marts har været løbeforbud i Frederiksberg Have på grund af coronasmittefare.

Uro og nervøsitet

Karen Vad smiler ved tanken om den løbefri have:

»Jeg kan gå på stierne i god afstand. Jeg skal ikke hele tiden kigge mig omkring for at se, om der kommer en jogger farende. Kærestepar, barnevognsmødre og børnehavebørn kan gå ved siden af hinanden. Det er virkelig befriende og afslappende at færdes i Haven. Selv egernet sidder uforstyrret i krattet, og gæssene spjætter ikke forskrækket rundt. Frederiksberg Have er igen blevet en dejlig oase.«

Karen Vad understreger:

»Joggerne er hensynsfulde nok, men de skaber uro og nervøsitet. Nu kan jeg gå uden om andre gæster uden at frygte for at blive løbet ned bagfra. Jeg skal ikke se til højre og venstre, som gik jeg over en befærdet gade. Børnene kan færdes frit på stierne, og forældrene skal ikke være opmærksomme på løbere bagfra. Alle nyder freden og roen.«

Løbefri timer

Karen Vad, der bor på Storm Petersens Vej og dermed er nærmeste nabo til Frederiksberg Have, fortæller, at hun har været i kontakt med mange af Havens øvrige gæster. Hun konkluderer:

»Vi er mange, der frygter løbernes tilbagevenden til Frederiksberg Have, når coronakrisen er overstået,« fastslår Karen Vad.

Hun ser helst at løbeforbuddet gøres permanent, men har dog et kompromitterende forslag:

»På opfordring fra gæster i alle aldre foreslår jeg, at joggerne kan løbe om morgenen indtil klokken 10 og om aftenen efter klokken 19. På den måde tilgodeses alle.«