Der skal flere bump på vejen

Gunvor Wibroe og Michael Vindfeldt vil have flere vejbump på Frederiksberg. De to socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer har allerede udset sig en række veje, hvor der er brug for, at billisterne letter på speederen.

Sidste år var det Tesdorpfsvej og Gustav Johannsens Vej, der fik anlagt vejbump. Nu er turen kommet til veje som Dalgas Boulevard og Bernhard Bangs Alle. I hvert fald hvis det står til de to socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer, Gunvor Wibroe og Michael Vindfeldt.

»Det er en mærkesag for Socialdemokratiet, at børn, voksne og ikke mindst vores ældre medborgere kan være trygge ved at færdes i trafikken på Frederiksberg,« siger Gunvor Wibroe og fortsætter:

»Vi har løbende været i kontakt med en række borgere, der ønsker vejbump for at dæmpe hastigheden. De fortæller om steder i kommunen, hvor der køres alt for stærkt og hensynsløst. Derfor arbejder vi på at få flere fartdæmpede tiltag på Frederiksberg. Helt konkret har vi foreslået, at der etableres bedre skiltning, lyskryds og ikke mindst vejbump for at få farten ned og for at få mere opmærksomhed på fodgængere og cyklister.«

Ræs på Boulevarden

Gunvor Wibroe og Michael Vindfeldt har en – ikke færdig – liste klar med veje, hvor de mener, der bør laves hastighedsdæmpende tiltag.

Gunvor Wibroe nævner i flæng Dalgas Boulevard, Bernhard Bangs Allé, Hostrupsvej og Kong Georgs Vej. Michael Vindfeldt uddyber:

»Trafikken vokser på Bernhard Bangs Allé. Vejen rummer både en masse familieboliger, Flintholm Svømmehal og er lokalitet for en række sportsklubber. Farten er især høj på strækningen mellem Dalgas Boulevard og svømmehallen. Og nu når vi er ved Dalgas Boulevard. Dens lange, lige strækninger gør, at der indimellem trædes lidt for hårdt på speederen. På Hostrupsvej er det vejens skarpe sving, der gør høj fart ekstra farlig.«

Råb op

Gunvor Wibroe og Michael Vindfeldt understreger, at listen med vejstrækninger, hvor bilerne har for meget fart på, er lang. Derfor opfordrer de borgerne til at råbe op og komme med eksempler. Gunvor Wibroe siger:

»Hvis man som borger har kendskab til veje, gader eller alléer, hvor der bliver kørt for stærkt, vil vi meget gerne kontaktes på mivi02@frederiksberg.dk eller wibroe@frederiksberg.dk.«