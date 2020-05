Køb overskudsvarer hos 7-Eleven

7-Eleven har indgået et landsdækkende samarbejde med madspildsappen Too Good To Go, der har rødder på Frederiksberg.

Aftalen betyder, at Frederiksberg-borgere nu får mulighed for at købe lykkeposer med overskudsvarer i alle fem 7-Eleven-forretninger på Frederiksberg. Der bliver to forskellige poser at vælge mellem. En med bagværk og en med blandede varer.

Forud for det landsdækkende samarbejde har der været en testperiode i udvalgte 7-Eleven-butikker på DSB-stationer. I testperioden er der blevet reddet lige knap 24.000 poser overskudsvarer. Det er 60 ton sparet CO2, hvilket svarer til 262 flyveture fra København til London.

7-Eleven på Falkoner Allé 11 er én af de fem Frederiksberg-forretninger, der er med i ordningen. Købmand Anouar Azkiou, som også er er franchisetager i 7-Eleven på Falkoner Allé 86, har allerede gode erfaringer med konceptet:

»Vi har kun haft positive oplevelser med lykkeposerne. Dels er det selvfølgelig en god følelse at forhindre gode produkter i at ryge i containeren, dels er kunderne rigtig glade for konceptet. Blandt andet har flere givet udtryk for, at det er en god måde at prøve nye produkter på,« fortæller Azkiou.