KAB-direktør: »Vi har fokus på at forbedre forholdene«

Byggedirektør i KAB, Rolf Andersson, lover beboerne i Bebyggelsen Søndermarken, som på tredje år oplever et levende renoveringsmareridt, at forholdene nok skal blive bedre.

»FFB (Frederiksberg Forenede Boligselskaber) og KAB (Københavns Almennyttige Boligselskab) har fokus på at forbedre forholdene.«

Sådan indledes en pressemeddelelse udsendt af KAB onsdag 20. maj. Byggedirektør i KAB, Rolf Andersson, vedkender, at renoveringen af Bebyggelsen Søndermarken er kompliceret, og at arbejdet er forbundet med gener for de fem højhusblokkes cirka 1.500 beboere. Han udtaler:

»Selvom vi har forsøgt at begrænse generne, forstår vi til fulde de frustrationer, som flere beboere har givet udtryk for i medierne.«

Andre nyheder

Lover at få styr på rengøringen

Rolf Andersson fortsætter:

»Frederiksberg Kommune er tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber i kommunen og har udført flere grundige tilsynsbesøg på byggepladsen i Søndermarken. Der blev i sidste uge fundet grundlag for at udstede tre påbud,« siger han og fastslår:

»FFB og KAB har fulgt op på de tre påbud og indskærpet over for byggeledelsen, JJW, og entreprenøren, E&P, at der omgående skal være fuldstændig styr dels på rengøringen på fællesarealer, dels på adgangen til stilladserne og dels på effekter på fællesarealerne.«

Rolf Andersson konkluderer:

»Fællesarealerne er nu rengjort ekstraordinært. Der er vagt på stilladserne fra tidlig morgen til sen aften, så det løbende kontrolleres, at håndværkerne har låst efter sig. Og effekterne på fællesarealerne er fjernet. Ydermere runderer medarbejdere fra vores ejendomskontor dagligt byggepladsen og tager straks kontakt til entreprenøren, hvis de møder kritisable forhold.«

47 beboere er flyttet på hotel

En læge og en overlæge fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital kalder i Frederiksberg Bladet i denne uge Søndermarken for »uegnet til beboelse«.

Til det siger Rolf Andersson:

»Beboerne har mulighed for midlertidigt ophold på hotel, mens der arbejdes inde i boligerne. Det tilbud gør 47 beboere lige nu brug af. Ordningen var i første omgang godkendt frem til juni 2020, men vi har været i dialog med Landsbyggefonden og Frederiksberg Kommune, og der er opnået enighed om at forlænge ordningen, så den gælder i den resterende byggeperiode.«

Andre nyheder

Rolf Andersson tilføjer:

»På opfordring fra borgmester Simon Aggesen (K) undersøges også andre muligheder for midlertidig indkvartering i samarbejde med Frederiksberg Kommune. FFB og KAB har fokus på at forbedre forholdene for beboerne og skabe de bedste forudsætninger for den fortsatte renovering af bebyggelsen,« lover byggedirektøren.